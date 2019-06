Vali Kaymak: "Bayramlar birliğimizin daha da güçlenmesi için önemli birer fırsat"

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Osman Kaymak, "Yaşamımızı zenginleştiren ve renklendiren bayramları, insanların birbirine yakınlaşması, kaynaşması, üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için önemli birer fırsat...

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Osman Kaymak, "Yaşamımızı zenginleştiren ve renklendiren bayramları, insanların birbirine yakınlaşması, kaynaşması, üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için önemli birer fırsat olarak değerlendirmeliyiz" dedi.



Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan başta olmak üzere siyasiler ve kurum müdürleri Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



"Manevi duygularımızı güçlendirecek"



Mesajında, birlik ve beraberlik vurgusu yapan Vali Kaymak, "Sevinmek kadar sevindirmenin de büyük önem taşıdığı bu özel günlerde, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın da gereği olarak yoksul, kimsesiz, hasta ve yaşlıları ziyaret etmek, maddi ve manevi yardımlarda bulunmak, çocuklarımızı sevindirmek manevi duygularımızı güçlendirecektir. Yaşamımızı zenginleştiren ve renklendiren bayramları, insanların birbirine yakınlaşması, kaynaşması, üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için önemli birer fırsat olarak değerlendirmeliyiz" dedi.



"Acılar son bulmalı"



AK Parti C¸evre, S¸ehir ve Ku"ltu"rden Sorumlu Genel Bas¸kan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Karaaslan yayımladığı mesajında, "Ramazan Bayramı vesilesiyle, du"nyanın c¸es¸itli yerlerinde masum insanları hedef alan acıların son bulmasını, gözyaşlarının dinmesini, bo"lgemizde ve mazlum cogˆrafyalarda huzur ve esenligˆin hakim olmasını temenni ediyorum. Yurt içinde ve sınırlarımızın ötesinde, bizlerin huzur ve güvenliği için canla başla mücadele eden kahramanlarımıza muvaffakiyetler diliyorum. Bayram vesilesiyle ailelerine, sevdiklerine kavuşmak için yollara çıkan tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar dileklerimi iletiyor, milletçe ağız tadıyla bir bayram geçirmeyi temenni ediyorum" diye konuştu.



"Birlik ve beraberlik şuurunu hissedebilmeliyiz"



Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta, birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, "Türk milleti olarak her ne yaşarsak yaşayalım, mühim olan devletimizin ve milletimizin istiklal ve istikbalidir. Gelecek nesillerimize bırakmak istediğimiz güzel Türkiye için bütün şahsi ve siyasi ikbal kaygılarını bir kenara bırakıp milletçe birlik ve beraberlik şuurunu hissedebilmeliyiz" açıklamasında bulundu.



"Refahı artırmanın gayreti içerisindeyiz"



AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, dayanışma vurgusunda bulunduğu mesajına, "Her zaman olduğu gibi Ramazan ayı boyunca da milletimizle daima dayanışma içerisinde olmaya çalıştık. Ulaşabildiğimiz tüm mağdur ve mazlumlara, hiçbir ayrım yapmaksızın, yardım eli uzatmanın çabası içinde olduk. Bundan sonra da aynı anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Bu hizmetlerin ifasında görev alan herkese teşekkür ediyorum. Biz milletimizin tüm kesimlerinin sıkıntılarını çözmenin, refahını artırmanın gayreti içerisindeyiz" şeklinde konuştu.



"Şehit haberleri tüm ülkeyi yasa boğdu"



MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak, rahmet, mağfiret, manevi kurtuluş ve bereket ayı olan mübarek Ramazan'ın geride bırakılarak, bir bayrama daha ulaşıldığını ve ülkenin içinden geçtiği süreçte son günlerde gelen şehit haberlerinin tüm ülkeyi mübarek Ramazan ayının son günlerinde yasa boğduğunu belirterek, "Hain ve bölücü terör örgütü Türkiye Cumhuriyeti Devletine yönelik kanlı eylemlerini gerçekleştirmek için bir yerlerden düğmeye basılmışçasına saklandıkları inlerinde çıkmış, Türk askerine ve ülkenin birliğine kart ederek provokasyonlarını alçakça sürdürmüş, güvenlik görevlisi evlatlarımızı şehit etmiştir. İçte ve dışta Türk ve Türkiye düşmanları, Ramazan'da da iş başındadır. Ramazan Bayramı böylesi bir manevi ortamda buruk bir sevince dönüşmüştür. Bu manada acımız büyüktür" ifadelerini kullandı.



"Bayramlar çok özel günlerdir"



İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, yayımladığı mesajında şu sözlere yer verdi:



"Bu güzel günleri halkımızla yan yana olalım diye her akşam farklı bir mahallede teravih buluşmaları düzenledik. Bu vesile ile Ramazan ayını vatandaşlarımızla yaşamayı amaçladık. Bunu da çok şükür başardığımızı düşünüyorum. Bayramlar çok özel günlerdir. Bayramın coşkusunu, mutluluğunu tüm aile bireyleriyle, komşularımızla, hemşehrilerimizle paylaşarak daha da anlamlı hale getirmeliyiz. Kimsesizlerin, ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalıp, hayır dualarını alıp herkesi tebessüm ettirelim. Bu duygu ve düşüncelerle başta hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum."



"Zor bir coğrafyadayız"



Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise mutlu ve huzurlu bir bayram dileyerek, "İslam kültüründe çok önemli anlamlar ifade eden bayramlar, dayanışmanın, barışmanın, huzurun, sevincin adıdır. Sevgi ve huzuru ne kadar çoğaltabilir ve hayata yayabilirsek, dünya o kadar güzelleşecektir. Zor bir coğrafyadayız. Millet olarak hep bir arada müreffeh ve huzurlu geleceğe, güçlü bir ekonomi ve genç eğitimli iş gücümüzle varabilir, sıkıntıları aşabilir ve hak ettiğimiz yere ulaşabiliriz. İnsanların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığı ve etrafındaki herkese el uzattığı bayramlar, bir ve beraber olmanın adıdır. Temennimiz dünyada barışın, sevginin, dayanışmanın tekrar geri gelmesidir" dedi. - SAMSUN

