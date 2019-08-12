Son Dakika Haberleri: Vali Kaymak: "Bizler size hizmet etmek için her zaman hazırız"
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Vali Kaymak: "Bizler size hizmet etmek için her zaman hazırız"

1 saat önce

SAMSUN (İHA) – Kurban Bayramı dolayısıyla huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Samsun Valisi Osman Kaymak, "Sizleri böyle mutlu görebilmek bizim için en büyük sevinç kaynağı. Bizler size hizmet etmek için her zaman hazırız" dedi.

Vali Kaymak:
SAMSUN (İHA) – Kurban Bayramı dolayısıyla huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Samsun Valisi Osman Kaymak, "Sizleri böyle mutlu görebilmek bizim için en büyük sevinç kaynağı. Bizler size hizmet etmek için her zaman hazırız" dedi.

Samsun Valisi Kaymak, eşi Emine Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakım altında bulunan yaşlıları ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. Ziyaret esnasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı Samsun'daki çalışmalar ve huzurevindeki hizmetler hakkında Vali Kaymak ve Başkan Demir'e bilgi verdi. Huzurevinde kalan yaşlılarla bayramlaşarak, çiçek takdim eden Vali Kaymak ve Başkan Demir yaşlılardan hayır dualarını eksik etmemelerini istedi.

"Her yaşın ayrı güzellikleri var"

Huzurevi sakinleriyle bir süre sohbet eden Vali Kaymak, burada yaptığı konuşmada, "Sizleri böyle mutlu görebilmek bizim için en büyük sevinç kaynağı. Dualarınızı alalım istedik. Hayır duanızı üzerimizden eksik etmeyiniz. Bizler size hizmet etmek için her zaman hazırız. Her yaşın ayrı güzellikleri var. Bu yaşları görmek de bir nimettir" dedi.

Daha sonra Vali Kaymak, Başkan Demir ve protokol üyeleri huzur evi sakinleriyle birlikte bocce oynadı. Boccenin ardından Vali Kaymak yaşlılarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Huzurevi sakinleri de Vali Osman Kaymak ve Başkan Demir'e ziyareti için teşekkür etti.

Ziyarette ayrıca, Vali Yardımcısı Hasan Öztürk ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Balcı da hazır bulundu. - SAMSUN
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 12:32 Kaynak: İHA
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