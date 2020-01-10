Vali Kaymak: "Bu şehre birlikte hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Kaymak: 'Bu şehre birlikte hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz' - Son Dakika

Vali Kaymak: "Bu şehre birlikte hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz"

6 saat önce

"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelen Samsun Valisi Osman Kaymak, "Gazetecilerin mesleğine saygı duyuyoruz.

Vali Kaymak:

"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelen Samsun Valisi Osman Kaymak, "Gazetecilerin mesleğine saygı duyuyoruz. Bu şehrin sorunlarında birlikte çalışıyoruz. Medyanın dördüncü kuvvet olduğunu kabul ediyoruz" dedi.


10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Samsun'da 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyetinde, Samsun medyasının katıldığı ziyaret ve toplantılarla kutlandı. Cemiyeti ziyaret eden Vali Kaymak yaptığı konuşmada, "Gazetecilerin mesleğine saygı duyuyoruz. Bu şehrin sorunlarında birlikte çalışıyoruz. Medyanın dördüncü kuvvet olduğunu kabul ediyoruz. Bu şehre birlikte hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz. Şehrimizin büyük imkan ve potansiyeli var. Şüphesiz medya ve STK'larla bir araya gelip çalışmak zorundayız" ifadelerini kullandı.


Son yıllarda internet medyasının geliştiğini de belirten Vali Kaymak, "Sosyal medya ve internet medyası da kaçınılmaz bir gerçekliktir. Ama bu konuda da bir boşluk var. İstediğimi yazarım gibi bir anlayış doğru değil. O yüzden bu konuda bir yasal çalışma olduğunu biliyoruz" şeklinde konuştu.


Gazeteci ve gazetelerin ayakta kalmasının zor olduğunu da ifade eden Vali Kaymak, "Bir maliyet var. Bunun da reklam giderleriyle karşılanması gerekiyor. Ayrıca internet medyasına da resmi ilanlardan pay verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu çağ onu gösteriyor. Tabii ki internet medyasının da ona göre bir saygınlığı olması gerekiyor. Bu anlamda basının kamu hizmetlerine ve insanların mutluluğuna katkı veren bir alan olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.


Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyetinde düzenlenen programa Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun İl Müdürü Volkan Toptaş, Samsun Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Muhammet Meclis, Basın İlan Kurumu İl Müdürü Mustafa Bayraktar, Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, yerel ve yaygın medyanın temsilcileri katıldı.


Ziyaret, toplu fotoğraf çektirilmesi ile sona erdi. - SAMSUN

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 19 Mayıs, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:52 Kaynak: İHA
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