Vali Kaymak'ın öğrencilerle gülümseten kar tatili diyalogları - Son Dakika

Samsun Valisi Osman Kaymak sosyal medya üzerinden kar tatili isteyen öğrencilere gülümseten yanıtlar verdi. Kar tatilini esprili bir dille duyurdu.



Samsun kent merkezine yağaan mevsimin ve 2020 yılının ilk kar yağışı sevinçle karşılanırken kara doyamayan bazı öğrenciler sosyal medyadan Samsun Valisi Osman Kaymak'a ulaşarak kar tatili istedi.



Vali Kaymak ilk olarak, "Vali amca Samsunlu öğrenciler adına karda oynamak için kar tatili istiyorum" mesajı paylaşan Efe isimli öğrenciye, "Efecim talebini değerlendiriyoruz. Meteoroloji durumuna göre bir açıklama yapacağız. Sana bugün için iyi eğlenceler diliyorum" sözleriyle yanıt vererek ilerleyen saatleri işaret etti.



Bir başka öğrenci ise "Valim ben hobi olarak meteoroloji ile ilgileniyorum ve bu soğuk hava dalgasını da bizzat takip ettim. Sizlere de bilimsel bir şekilde bu akşam saatlerinden itibaren kar yağışlarının etkisini sabah saatlerine kadar artırıp buzlanma ve don olayının mevcut olacağını söylemek isterim" mesajını paylaştı.



Kaymak ise öğrenciye cevap olarak, "Yiğit Kaan'ı en yakın zamanda Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzde ağırlayalım" sözlerini kullandı.



Samsun Valisi Osman Kaymak okulların tatil edilmesi için sosyal medya üzerinden mesaj yazan öğrencilere esprili bir dil kullanarak, "Gençler yorumlarınızı okuyorum, okul sevginiz gözlerimi yaşartıyor. Kar yoğun bir şekilde yağmaya devam ediyor, sabah da buzlanma riski var. Siz en iyisi yarın güzelce bir kar topu oynayın" ifadeleriyle duyurdu.



Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada da, Samsun ile tüm ilçelerinde 10 Şubat Pazartesi günü okulların bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi. - SAMSUN