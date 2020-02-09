Vali Kaymak'ın öğrencilerle gülümseten kar tatili diyalogları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Kaymak'ın öğrencilerle gülümseten kar tatili diyalogları - Son Dakika

Vali Kaymak'ın öğrencilerle gülümseten kar tatili diyalogları

6 saat önce

Samsun Valisi Osman Kaymak sosyal medya üzerinden kar tatili isteyen öğrencilere gülümseten yanıtlar verdi.

Vali Kaymak'ın öğrencilerle gülümseten kar tatili diyalogları, System.String[]

Samsun Valisi Osman Kaymak sosyal medya üzerinden kar tatili isteyen öğrencilere gülümseten yanıtlar verdi. Kar tatilini esprili bir dille duyurdu.


Samsun kent merkezine yağaan mevsimin ve 2020 yılının ilk kar yağışı sevinçle karşılanırken kara doyamayan bazı öğrenciler sosyal medyadan Samsun Valisi Osman Kaymak'a ulaşarak kar tatili istedi.


Vali Kaymak ilk olarak, "Vali amca Samsunlu öğrenciler adına karda oynamak için kar tatili istiyorum" mesajı paylaşan Efe isimli öğrenciye, "Efecim talebini değerlendiriyoruz. Meteoroloji durumuna göre bir açıklama yapacağız. Sana bugün için iyi eğlenceler diliyorum" sözleriyle yanıt vererek ilerleyen saatleri işaret etti.


Bir başka öğrenci ise "Valim ben hobi olarak meteoroloji ile ilgileniyorum ve bu soğuk hava dalgasını da bizzat takip ettim. Sizlere de bilimsel bir şekilde bu akşam saatlerinden itibaren kar yağışlarının etkisini sabah saatlerine kadar artırıp buzlanma ve don olayının mevcut olacağını söylemek isterim" mesajını paylaştı.


Kaymak ise öğrenciye cevap olarak, "Yiğit Kaan'ı en yakın zamanda Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzde ağırlayalım" sözlerini kullandı.


Samsun Valisi Osman Kaymak okulların tatil edilmesi için sosyal medya üzerinden mesaj yazan öğrencilere esprili bir dil kullanarak, "Gençler yorumlarınızı okuyorum, okul sevginiz gözlerimi yaşartıyor. Kar yoğun bir şekilde yağmaya devam ediyor, sabah da buzlanma riski var. Siz en iyisi yarın güzelce bir kar topu oynayın" ifadeleriyle duyurdu.


Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada da, Samsun ile tüm ilçelerinde 10 Şubat Pazartesi günü okulların bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi. - SAMSUN

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi
Meteoroloji'den 8 kente kritik çığ uyarısı Yoğun kar yağışı nedeniyle 35 ilde okullar tatil edildi Galatasaray'ın şampiyonluk paylaşımı, sosyal medyayı salladı

Son Dakika Haberleri
01:41 Zeynep Demire'den alkışlanacak harekat
21:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 05:39:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Kaymak'ın öğrencilerle gülümseten kar tatili diyalogları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]