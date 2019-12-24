Vali Kaymak milli sporcularla sabah namazında - Son Dakika
Son Dakika Spor Vali Kaymak milli sporcularla sabah namazında - Son Dakika Spor

Vali Kaymak milli sporcularla sabah namazında

7 saat önce

Samsun Valisi Osman Kaymak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) sürekli olarak eğitim gören milli sporcular ile sabah namazında buluştu.

Vali Kaymak milli sporcularla sabah namazında, System.String[]

Samsun Valisi Osman Kaymak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) sürekli olarak eğitim gören milli sporcular ile sabah namazında buluştu.


Büyük Cami'de kılınan sabah namazının ardından milli sporcular ve antrenörleriyle kahvaltıda bir araya gelen Vali Kaymak, uluslararası müsabakalarda Türk bayrağını göndere çektiren milli sporculara teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi. Vali Kaymak burada yaptığı konuşmasında, "Dünya ve Avrupa şampiyonalarında, rengini şehitlerimizin kanından alan Türk bayrağımızı, müsabakalarda layıkıyla dalgalandıran ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde(TOHM) eğitim gören milli sporcularımızın tüm gençlerimize örnek olmasını dilerim" dedi. - SAMSUN

Türkiye, Samsun, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bir asgari ücret önerisi de Yeniden Refah Partisi'nden: En az 3 bin lira olmalı
MasterChef Ekin'in şef Somer Sivrioğlu'na "Yok hayatım" gafı kahkahaya boğdu Mina'nın oğlundan sevindiren haber Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi...

Son Dakika Haberleri
16:49 Menemenspor'u yerliler şaha kaldırdı! - Son Dakika Spor
16:49 Göztepe, Sivasspor hazırlıklarını sürdürüyor! - Son Dakika Spor
16:49 Göztepe'de İlhan Palut düşünceli! 7 eksik... - Son Dakika Spor
16:49 Beşiktaş, VAR kayıtları için TFF'ye başvurdu - Son Dakika Spor
16:48 Eski F.Bahçeli İsmail Güldüren'in kayınvalidesi, gölete düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika Spor
16:20 Beşiktaş'tan VAR kayıtları için TFF'ye yazılı başvuru - Son Dakika Spor
16:11 Eritreli milli futbolcular Uganda'da kayboldu - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 17:01:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Kaymak milli sporcularla sabah namazında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]