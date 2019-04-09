Vali Kaymak: "Polislik Mesleği Fedakarlık Mesleğidir"

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Osman Kaymak, "Polislik mesleği bir fedakarlık mesleğidir.

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Osman Kaymak, "Polislik mesleği bir fedakarlık mesleğidir. Herkes uyurken en zor şartlarda canlarını ortaya koyarak görev yapmaktadırlar. Canını ortaya koyarak yapılan meslek askerlik ve polislik mesleğidir" dedi.



Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. yıldönümü etkinlikleri kapsamında, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Ogün Şahin ve teşkilat mensupları, Samsun Valisi Osman Kaymak'ı ziyaret etti. Ziyarette İl Emniyet Müdürlüğü ve 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu adına polis okulu öğrencileri tarafından Vali Kaymak'a çiçek takdim edildi.



Ziyaret esnasında konuşan Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, teşkilat ve şahsı adına burada çalıştıkları müddet boyunca kendilerine gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı, teşkilata, askere ve polise olan duyarlılığından dolayı Vali Kaymak'a teşekkür ettiğini söyledi.



Samsun polisinin Samsun halkının huzuru için gece gündüz, mesai gözetmeden çalıştığını kaydeden Vali Kaymak, "Samsunlular adına ilin valisi olarak il emniyet müdürümüzün şahsında tüm polislerimize çok teşekkür ediyorum. Polislik mesleği bir fedakarlık mesleğidir. Herkes uyurken en zor şartlarda canlarını ortaya koyarak görev yapmaktadırlar. Canını ortaya koyarak yapılan meslek askerlik ve polislik mesleğidir. Bizler bu mesleğe saygı duyuyoruz. Allah onları kazadan ve beladan korusun. Allah ülkemizin birliğini, dirliğini ve huzurunu bozmasın" dedi.



"16 ülkeden 6 bin 2 katılımcı ile 3 bin 489 robot yarışacak"



Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'un 100. Yılı etkinliklerinin devam ettiğini belirten Vali Kaymak, "13. Uluslararası MEB Robot Yarışması'na 16 ülkeden 6 bin 2 katılımcı ile 3 bin 489 robot yarışacak. Çok önemli bir etkinlik. Bu 3-4 gün içinde 8-10 bin gencimiz Samsun'a gelmiş olacak. Bunun için biz hep söylüyoruz. Samsun'un kapasitesi ve potansiyeli çok yüksektir. Samsun'a gelen insanların ilimizde misafir edilmeleri çok önemli ve anlamlıdır" diye konuştu.



"Cumhurbaşkanımızın 19 Mayıs tarihinde ilimizde olmasını bekliyoruz"



Samsun'un 2017 yılında 23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yaptığını hatırlatan Vali Osman Kaymak, "Hiçbir olumsuzluk ve aksilik yaşanmadan Samsun Olimpiyat Oyunları başarıyla tamamlandı. Samsun 19 Mayıs 1919'un 100. yılında yapılan etkinlikler için pek çok ziyaretçi alacak. Ziyaretçiler gelmeye şimdiden başladı. 13. Uluslararası MEB Robot Yarışması'ndan sonra 41. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Samsun'da yapılacak. 40 ülkeden 8-9 bin çocuk ilimize gelerek on gün şehrimizde kalacaklar. Sonrasında ise 19 Mayıs etkinlikleri başlıyor. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın 19 Mayıs tarihinde ilimizde olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

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