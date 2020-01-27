Vali Kaymak: "Samsunspor'a Batıpark'tan yer vereceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Vali Kaymak: 'Samsunspor'a Batıpark'tan yer vereceğiz' - Son Dakika Spor

Vali Kaymak: "Samsunspor'a Batıpark'tan yer vereceğiz"

6 saat önce

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsunspor'a Batı Park'tan bir yer verileceğini açıkladı.

Vali Kaymak:

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsunspor'a Batı Park'tan bir yer verileceğini açıkladı.


Samsunspor'un 2 puan farkla lider olduğunu hatırlatan Kaymak, "Dünkü maçta bile 17- 18 bin kişi vardı. Tam bir Süper Lig havasındayız. Tek eksiğimiz Süper Lig'de olmamamız. O anlamda Yüksel Yıldırım bence bu şehir için büyük bir şans. Türkiye'deki tüm takımların parasal sorunları var. Bakın biz hiç parayı konuşmuyoruz. Sadece yendik yenmedik onu konuşuyoruz. Bu şehir için güzel bir ortam var. Ümit ederim bu yatırımlar bu ortam bizi başarıya götürür. Önümüzdeki senelerde de hızla Süper Lig'e çıkarız. Samsunspor için Batı Park'taki Okçuluk Tesisleri'nin bulunduğu alandan bir yer istediler. Bununla ilgili süreç devam ediyor. Samsunpor Kulübü Derneğine buradan bir yer vereceğiz" dedi. - SAMSUN

Samsunspor, Samsun, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Denizlispor maçında sakatlanan Jahovic, en az 3 hafta oynayamayacak
Boşanmak istediği eşi tarafından darp edilen kadın ağır yaralandı MKE Ankaragücü'nde Mustafa Reşit Akçay dönemi Son Dakika: Lider Sivasspor, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 22:54:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Kaymak: "Samsunspor'a Batıpark'tan yer vereceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]