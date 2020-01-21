Vali Kaymak, SAMÜ'deki yabancı öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Üniversitesinde (SAMÜ) eğitim gören yabancı öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Kaymak, SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ile yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim gördüğü Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyarette Rektör Aydın, üniversitenin bölümleri, akademik çalışmaları, öğretim üyesi ve öğrenci sayıları ile ilgili bilgi verdi.



Kaymak, öğrencilerle sohbet ederek sorularını yanıtladı.

Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak ile Genel Sekreter Doç. Dr. Salih Kesgin de bulundu.