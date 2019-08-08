Son Dakika Haberleri: Vali Kaymak şehit binbaşının ailesine 'Şehadet Belgesi'ni teslim etti
Son Dakika Güncel Haber

Vali Kaymak şehit binbaşının ailesine 'Şehadet Belgesi'ni teslim etti

28 dakika önce

Samsun Valisi Osman Kaymak, Bitlis'te şehit olan Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un baba evini ziyaret ederek Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in imzaladığı 'Şehadet Belgesi'ni ve mektubu takdim etti.

Vali Kaymak şehit binbaşının ailesine 'Şehadet Belgesi'ni teslim etti, System.String[]
Samsun Valisi Osman Kaymak, Bitlis'te şehit olan Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un baba evini ziyaret ederek Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in imzaladığı 'Şehadet Belgesi'ni ve mektubu takdim etti.

Vali Kaymak, Bitlis'te PKK terör örgütünce EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un babası Rüştü Akkuş'u ziyaret etti. Vali Kaymak ziyaret esnasında Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in imzaladığı Şehadet Belgesi'ni ve mektubu takdim etti.

Vali Kaymak ayrıca şehit Akkuş'un yeğenlerine satranç takımı ve çeşitli oyuncaklar hediye etti. Sonrasında ise şehit Akkuş'un Asarcık ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret ederek dua edip ailesine sabırlar diledi. - SAMSUN
Jandarma, Bitlis, Akkuş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Metin Dalgıç'ın şehit olmadan evvel sosyal medyada okumuş olduğu şiir, hüzünlendirdi
HDP'li belediyenin biyolojik atığı hazine arazisine boşalttığı iddiası Kaz Dağları'ndaki maden faaliyetlerinin durdurulması için Kanada Başbakanı'na yazılan mektuba cevap geldi Ali Babacan, yeni parti çalışmasını başlattığını resmen duyurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 12:50:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Kaymak şehit binbaşının ailesine 'Şehadet Belgesi'ni teslim etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]