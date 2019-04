Vali Kaymak: "Sosyal Sorunlar Artarak Büyüyor"

Sosyal sorunların büyük şehirlerde her geçen gün arttığını belirten Samsun Valisi Osman Kaymak, aile içi şiddet, intihar ve şiddetin sadece polisiye tedbirlerle önlenmesinin mümkün olmadığını söyledi.Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Erol Olçok Salonu'nda kokteyl düzenlendi. Samsun Valisi Osman Kaymak'ın da katıldığı kokteylin açılış konuşmasını yapan İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz , "Türk Polis Teşkilatı kurulduğu tarihten bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması, halkımızın güvenli bir şekilde yaşam sürdürebilmesi için gece-gündüz cesaretle ve fedakarca görev yapmaktadır. Teşkilatımızın 174. kuruluş yıldönümünde başarıları, kahramanlıkları ve fedakarlıklarıyla milletimizin sevgisini en üst seviyede kazanmış olmanın haklı gururunu ve onurunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.Polislerin her zaman milletin güvenliği için canlarını ortaya koyarak görev yaptığını dile getiren Vali Kaymak, "Bizler onlara minnettarız. Öncelikle Samsunumuzun huzuru için başta İl Emniyet Müdürümüz olmak üzere bütün Emniyet Teşkilatımıza teşekkür ediyorum ve 10 Nisan Polis Günü'nü kutluyorum. Tabii, bir şehrin huzurunu sağlarken sadece polisiye tedbirlerle bütün sorunların önüne geçmek mümkün değil. O anlamda polis işini iyi yaparken, toplumla bütünleşen, önleyici hizmetleri artıran çalışmaları yapmak da önemli. Şehrin eğitimi, sosyal ve kültürel yapısı da önemli. Bu konuda her zaman iş birliği içerisinde olmamız gerekiyor. Şehrimiz Türkiye 'nin 16. büyük şehri, göç alan önemli bir kent. Şüphesiz büyük şehir sorunlarını da yaşayan bir kent. Büyük şehirlerde maalesef sosyal sorunlar her gün artarak büyüyor. Aile içi şiddet, intihar ve şiddetin sadece polisiye tedbirlerle önlenmesi mümkün değil. O anlamda ilimizin eğitim yapısı, STK 'lar, basın, üniversiteler ve belediyeler çok önemli. İnşallah hep birlikte el ele vererek önleyici hizmetleri artırdığımız takdirde inanıyorum ki şehrimiz çok daha huzurlu bir kent olacaktır" diye konuştu.Konuşmaların ardından Vali Kaymak ile eşi Emine Kaymak; protokol üyeleri ve emniyet teşkilatı mensuplarıyla birlikte Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş yıldönümü pastasını kesti.Kokteyle ayrıca; Samsun Milletvekili Bedri Yaşar , Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin , Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Erol Tosun , OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç , Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın , Vali Yardımcıları Hasan Öztürk, İbrahim Avcı, Sezgin Üçüncü, İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı Canik Kaymakamı Mahmut Halal Tekkeköy Kaymakamı Edip Çakıcı, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ünsal Ağaoğlu, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci , kamu kurum ve kuruluş müdürleri, STK temsilcileri, Emniyet Teşkilatı mensupları ve aileleri katıldı. - SAMSUN