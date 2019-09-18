Vali Kaymak'tan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Samsun Valisi Osman Kaymak, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymak, mesajında, ülkenin her karış toprağına terini ve kanlarını akıtarak tarihe altın sayfalar yazdıran, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşamasının en büyük teminatı gazilerin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Aziz vatanın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğünü korumak için cepheden cepheye koşan, bu uğurda şehitliği göze alan gazilerin ülkenin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleri olduğunu anlatan Kaymak, "Tarih boyunca Türk milleti, şehitlik ve gazilik makamlarına nail olabilmek için gözünü kırpmadan hayatını ortaya koymaktan çekinmemiş, yazdığı kahramanlık destanlarıyla bunu defalarca ispat etmiştir. Şehitlik nasip olduğunda nurlanmayı, gazilik nasip olduğunda onurlanmayı kendisine bahşedilen en büyük mertebe bilmiştir." ifadesini kullandı.

Kaymak, şunları kaydetti:

"Şehit ve gazilerimizin ortaya koydukları azim ve kararlılıkla 100 yıl önce Samsun'dan atılan ilk adımla başlayan Milli Mücadele sonucunda ulusal varlığımız elde edilmiş ve bugünlere kadar ulaşılmıştır. Bugün de şehit ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları sayesinde huzur içinde yaşıyor, geleceğe güvenle bakıyoruz. Vatan için canlarını ortaya koyan gazilerimizin yaşamlarını değerli kişiliklerine yaraşır imkanlar altında sürdürmelerini sağlamak, ihtiyaçlarını karşılamak toplumsal sorumluluğumuzdur. Bu vesileyle 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e 'mareşal' rütbesi ve 'gazilik' unvanının verildiği gün olan 'Gaziler Günü'nü kutluyor, vatanı için canını ortaya koymaktan kaçınmayan şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize en içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum."