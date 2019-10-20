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Son Dakika Güncel Vali Kaymak'tan anlamlı ziyaret

Vali Kaymak'tan anlamlı ziyaret

1 saat önce

Samsun Valisi Osman Kaymak, Şehit Piyade Çavuş Fikret Özer'in şehadetinin 8. yılında Atakum ilçesi Küçük Kolpınar Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabrinde düzenlenen mevlit programına katıldı.

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Samsun Valisi Osman Kaymak, Şehit Piyade Çavuş Fikret Özer'in şehadetinin 8. yılında Atakum ilçesi Küçük Kolpınar Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabrinde düzenlenen mevlit programına katıldı.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Kaymak, Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında 19 Ekim 2011'de terör saldırısında şehit düşen Fikret Özer'in kabri başında düzenlenen programa katıldı.

Okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duanın ardından konuşan Vali Kaymak, şunları kaydetti:

"Sizi buraya getirenlerden Allah razı olsun. Şunu bilmemiz lazım ki Fikret ağabeyiniz bizim için şehit oldu. Eğer o şehit olmayı kabul etmeseydi bugün bu bayrak dalgalanmayacak ve bizler bağımsız olamayacaktık. Okullarınızda rahat bir şekilde okuyorsanız ve bizler de Samsun'da rahat bir şekilde çalışabiliyorsak şehitlerimiz sayesinde. Unutmayalım ki devletin olmadığı yerde bayrak olmuyor, ezan ve Kur'an okunmuyor. Çok okuyacağız, güçlü olacağız ve Türkiye daha da güçlü olarak yoluna devam edecek. Aksi takdirde şehitlerimiz bizden şikayetçi olur."

Kaymak, İslam inancına göre şehitliğin en yüksek mertebe olduğuna dikkati çekerek, "Şehitlerin ruhaniyeti bizi görüyor. Ben inanıyorum ki şehidimiz buraya gelen herkese şefaat edecektir. Çünkü hocalarımız, şehitlerimizin akrabalarına, komşularına ve kabrini ziyaret edenlere şefaat hakkı olduğunu söylüyor. Gerçekten şehit ailesi olmak bir onur meselesi. Ben tekrar şehidimizin annesine, babasına, kardeşlerine sabırlar diliyorum. Onlar çok şerefli bir aile ve bizlerin baş tacı. İnanıyoruz ki Rabbim onları cennetinde buluşturacak inşallah." ifadesini kullandı.

Mevlit programının şehitlerin kabrinde yapılmasının daha güzel olduğunu aktaran Kaymak, "Bazen şehitlerimizi camilerde anıyoruz, tabii ki o da çok güzel ama şehitlerimizin mezarı başında anılması çok daha maneviyatlı. Bu tür programları artırmamız lazım." dedi.

Mevlit programı sonunda Vali Kaymak, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, şehidin ailesi, yakınları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Kolpınarsporlu futbolcular ve vatandaşların, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e asker selamı gönderdiği bildirildi.

Fikret Özer, Atakum, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 05:38 Kaynak: AA
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