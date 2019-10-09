Son Dakika Haberleri: Vali Kaymak'tan 'Barış Pınarı' mesajı
Son Dakika Güncel Vali Kaymak'tan 'Barış Pınarı' mesajı

Vali Kaymak'tan 'Barış Pınarı' mesajı

42 dakika önce

Samsun Valisi Osman Kaymak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla resmen başlayan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı yayımlayarak, "Allah Mehmetçiğimizi korusun" dedi.

Vali Kaymak'tan 'Barış Pınarı' mesajı, System.String[]

Samsun Valisi Osman Kaymak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla resmen başlayan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı yayımlayarak, "Allah Mehmetçiğimizi korusun" dedi.


Vali Kaymak, kişisel sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında Yahya Kemal Beyatlı'ya ait, "Türk askerinin zaferler ile dolu tarihine bir başarı daha yazacak olan muzaffer ordumuza ithafen; Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi/ Senin uğrunda ölen ordu, budur ya Rabbi/ Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın/ Galip et, çünkü bu son ordusudur İslam'ın" dizelerini paylaştı.


Vali Kaymak, mesajının devamında, " Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatan Türk Silahlı Kuvvetlerimize başarılar diliyoruz. Allah Mehmetçiğimizi korusun" ifadelerine yer verdi ve harekata katılan bütün askerlere muvaffakiyet diledi. - SAMSUN

Barış Pınarı Harekatı, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı emrini verdiği anın videosu paylaşıldı
YPG köyünde yerel halk evlere Türk bayrağı astı Türk askerlerinin Barış Pınarı Harekatı bölgesine gitme anı gündem oldu Kamışlı'dan Nusaybin'e 6 roket atıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 19:03:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Kaymak'tan 'Barış Pınarı' mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]