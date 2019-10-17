Son Dakika Haberleri: Vali Kaymak'tan kadın girişimcilere destek
Son Dakika Ekonomi Vali Kaymak'tan kadın girişimcilere destek

Vali Kaymak'tan kadın girişimcilere destek

1 saat önce

SAMSUN (İHA) – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Samsun İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, "Amacımız, ilimizdeki kadın girişimcilerimizin iş hayatında daha cesur, girişimci olmalarını sağlamaktır" dedi.

Vali Kaymak'tan kadın girişimcilere destek, System.String[]

SAMSUN (İHA) – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Samsun İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, "Amacımız, ilimizdeki kadın girişimcilerimizin iş hayatında daha cesur, girişimci olmalarını sağlamaktır" dedi.


Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) bünyesinde çalışmalarını sürdüren yeni dönem TOBB Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu (KGK), Samsun Valisi Osman Kaymak'ı ziyaret etti. Ziyarette, TOBB Samsun İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, yürüttükleri faaliyetler hakkında Vali Osman Kaymak'ı bilgilendirdi. Konuşmasında, nitelikli ve nicelikli kadın girişimci sayısını arttırmak, istihdama katma değer sağlamak ve tecrübeli girişimciler aracılığıyla yeni girişimcilere öncülük etmek amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirten Mihriban Akyüz, "Amacımız, ilimizdeki kadın girişimcilerimizin iş hayatında daha cesur, girişimci olmalarını sağlamaktır. Bu çerçevede çeşitli faaliyetlerle onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Kadının ekonomide de aktif rol olmasını istiyoruz" diye konuştu.


Kaymak: "Hep birlikte çalışmalıyız"


Ziyaretten dolayı kadın girişimcilere teşekkür eden Vali Osman Kaymak ise, "Samsun'un gelişimi için hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Kadın, erkek hep birlikte omuz omuza verebilirsek çocuklarımıza ve gelecek nesillere daha iyi bir gelecek bırakabiliriz. Gençlerimizin ve kadınlarımızın iş hayatında daha çok yer alması için sizin gibi kurulların önemi büyük. Globalleşen yeni dünya düzeninde sizlere çok önemli görevler düşüyor. İlimizde hem kadınlarımızın hem de gençlerimizin yapabileceği çok şey var. Sizlerin, Samsun için önemli projeler çıkartacağınıza inanıyorum. Kadınların iş gücüne ve istihdamına katkı sağlayacak projelerinize gereken desteği vereceğimizi de bilmenizi istiyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Türkiye, Samsun, CEO, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Öztrak: Türkiye böyle bir küstahlığı hiçbir zaman kabul etmemiştir
TÜSİAD, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ABD ve AB yetkililerine mektup gönderdi MSB'den ABD'ye yaptırım tepkisi: 70 yıllık ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır Son Dakika: Beşar Esed'den Türkiye'ye küstah tehdit: Türkiye'nin operasyonuna yanıt vereceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 18:09:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Kaymak'tan kadın girişimcilere destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]