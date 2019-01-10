Son Dakika Haberleri: Vali Kaymak'tan Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi'ne Ziyaret

Vali Kaymak'tan Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi'ne Ziyaret

1 saat önce

Samsun Valisi Osman Kaymak, Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi'ni ziyaret etti.

Vali Kaymak'tan Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi'ne Ziyaret, System.String[]
Samsun Valisi Osman Kaymak, Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi'ni ziyaret etti.

Liseyi ziyaret ederek okul idaresinden çalışmaları hakkında bilgi alan Kaymak, ayrı kalamadığı tavukları için bahçede kümes yapılan öğrencilerden Hüseyin Berkant Tatlı ile de bir araya geldi.

Kaymak, tavuklarına karşı aşırı sevgisi bulunan Tatlı ile hayvan sevgisi ve dersleri hakkında sohbet etti.

Kaymak, gösterdiği ilgiden dolayı Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Müdürü Fahri Okur ile okul yönetimine de teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:41 Kaynak: AA

Hüseyin Berkant, Samsun, Kavak, Güncel
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