Son Dakika Haberleri: Vali Kaymak'tan Kurban Bayramı mesajı
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Vali Kaymak'tan Kurban Bayramı mesajı

1 saat önce

Vali Osman Kaymak, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Vali Osman Kaymak, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Kaymak, mesajında, insanların birbirleri ile kaynaştığı, başta sevgi olmak üzere, milletin kültüründe ve tarihi derinliklerinde var olan bütün ahlaki meziyetlerin bir bütün halinde milletçe paylaşıldığı bir Kurban Bayramı'nı hep birlikte karşılamanın mutluluğu içinde olduğunu belirtti.
Kurban Bayramı'nın barışın, birliğin, yoksula, kimsesize umut olmanın bayramı olduğunu ifade eden Kaymak şunları kaydetti:
"Her türlü dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, dostluk ve hoşgörü duygularının güçlendiği, sevinç ve mutluluğun milletçe yaşandığı bu müstesna günleri, eş, dost ve akrabalarımız ile yaşamak, yardıma muhtaç ve yalnız yaşayan vatandaşlarımızın yanında olmak, inancımızın ve kültürümüzün bir gereğidir. Milletçe birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin verildiği bu bayram günlerinde; aziz şehitlerimiz ve onların bizlere emaneti olan onurlu aile fertleri ve yakınlarını bir kez daha minnetle ve şükranla hatırlamak, kahraman gazilerimiz ve ailelerini unutmamak, akrabalık, komşuluk ve dostluk bağlarını pekiştirmek, aile büyükleri ve tüm sevdiklerimizle kucaklaşmak bizleri daha da güçlü kılacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Samsunlu hemşehrilerimin olmak üzere tüm İslam aleminin bayramını kutlar, her gününüzün bayram coşkusu ve mutluluğu içinde sevdiklerinizle birlikte geçmesini diler, selam, sevgi ve saygılarımı sunarım."
Kurban Bayramı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:04 Kaynak: AA
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