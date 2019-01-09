Son Dakika Haberleri: Vali Kaymak'tan Kutlama Mesajları

Vali Kaymak'tan Kutlama Mesajları

21 dakika önce

Samsun Valisi Osman Kaymak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile İdareciler Günü dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

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Samsun Valisi Osman Kaymak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile İdareciler Günü dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

Kaymak, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, demokrasilerde basının haber alma özgürlüğünün ve ifade hürriyetinin sağlanmasındaki önemine değinerek, basın mensuplarının doğru haber verme, tarafsızlık ve özel hayata saygı gibi önemli değerleri her daim kendilerine yol gösterici olarak benimsediğini belirtti.

Göreve başladığı günden bu yana birlikte çalışma fırsatı bulduğu Samsun basınının da her zaman bu değerleri öne çıkararak görev yaptığını anlatan Kaymak, "Tüm basın çalışanlarının Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, ebediyete intikal eden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, hayatta olan tüm emekçilerimize meslek ve özel hayatlarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

İdareciler Günü mesajı

Vali Kaymak, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda ise idarecilerin, kamu hizmetlerinin vatandaşların memnuniyetini dikkate alan bir anlayışla sunulmasında önemli sorumluluğu bulunduğunu aktardı.

Mülki idare amirlerinin devletin yapı taşları, halkın refahı ve mutluluğu için çalışan toplum önderi olduklarını vurgulayan Kaymak, şunları kaydetti:

"Mensubu olmaktan gurur duyduğum bu özverili mesleği fedakarca yürüten tüm meslektaşlarımın günlerini en içten dileklerimle kutluyor, ebediyete intikal etmiş tüm idarecilerimize Allah'tan rahmet diliyor, görevi başında ve emekli olan idarecilerimize aileleriyle birlikte mutlu, huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir hayat temenni ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:43 Kaynak: AA

Gazeteciler Günü, Samsun, Güncel
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