Son Dakika Haberleri: Vali Kaymak'tan Sahil Güvenlik Personeline Tebrik

Vali Kaymak'tan Sahil Güvenlik Personeline Tebrik

35 dakika önce

Samsun Valisi Osman Kaymak, Karadeniz'de dün batan Panama bayraklı kuru yük gemisinden 7 kişiyi sağ kurtaran Sahil Güvenlik personelini tebrik etti.

Vali Kaymak'tan Sahil Güvenlik Personeline Tebrik, System.String[]
Samsun Valisi Osman Kaymak, Karadeniz'de dün batan Panama bayraklı kuru yük gemisinden 7 kişiyi sağ kurtaran Sahil Güvenlik personelini tebrik etti.

80 mil açıkta hava muhalefetine rağmen sürdürülen kurtarma çalışmasını yakından takip eden Samsun Valisi Osman Kaymak, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığını ziyaret etti. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı yetkililerinden bilgi alan Kaymak, 'Volga Balt 214' isimli Panama bayraklı geminin kurtarma çalışmalarında kendi hayatlarını tehlikeye atarak fedakarca görev alan personeli tebrik etti. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:17 Kaynak: İHA

Karadeniz, Samsun, Güncel
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