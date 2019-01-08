Son Dakika Haberleri: Vali Kaymak'tan Samsun-Ankara Yolunda Kar Denetimi

Vali Kaymak'tan Samsun-Ankara Yolunda Kar Denetimi

27 dakika önce

Samsun Valisi Osman Kaymak, yoğun kar yağışının etkili olduğu Samsun-Ankara karayolunda ekipleri denetledi ve sürücülere gıda paketi dağıttı.

Vali Kaymak'tan Samsun-Ankara Yolunda Kar Denetimi, System.String[]
Samsun Valisi Osman Kaymak, yoğun kar yağışının etkili olduğu Samsun- Ankara karayolunda ekipleri denetledi ve sürücülere gıda paketi dağıttı.

Vali Kaymak, Karayolları Bölge Müdürü ekipleri ile birlikte Samsun-Ankara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan tır kuyruğunun giderilmesi konusunda karla mücadeleyi hızlandırarak, sürücülerin güvenli bir şekilde yoluna devam etmesini sağladı. Vali Kaymak, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda bekleyen tır şoförlerine gıda paketi dağıtıp sohbet ederek, 'hayırlı yolculuklar' diledi. Kaymak, sürücülere, "Dikkatli gidin. Kurallara uyun. Emniyet kemeri takmayı da ihmal etmeyin" uyarısında bulundu.

Vali Osman Kaymak, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Kızılay ekipleri ile birlikte Samsun-Ankara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle görevinin başında olan karla mücadele eden ekipleri de denetleyerek işlerinde kolaylıklar diledi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:29 Kaynak: İHA

Ankara, Samsun, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jandarma Ekiplerinin Kar Temizleme Videosu Sosyal Medyayı Salladı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yerel Seçim Manifestosunun Yayınlanma Tarihini Açıkladı

Yoğun Kar Yağışı Sonrası 25 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller Türkiye'yi Etkisi Altına Alan Kar Yağışı Sonrası Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 22:56:10. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Kaymak'tan Samsun-Ankara Yolunda Kar Denetimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]