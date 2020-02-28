Vali Kaymak'tan şehidin ailesine taziye - Son Dakika
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Vali Kaymak'tan şehidin ailesine taziye

6 saat önce

Samsun Valisi Osman Kaymak protokol üyeleriyle birlikte, İdlib'de rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan P. Uzm. Onb. Tayfun Pekel'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Kaymak'tan şehidin ailesine taziye, System.String[]

Samsun Valisi Osman Kaymak protokol üyeleriyle birlikte, İdlib'de rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan P. Uzm. Onb. Tayfun Pekel'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.


Şehidin ailesinin Canik ilçesi Düvecik Mahallesi'nde bulunan evini ziyaret eden protokol üyeleri burada başsağlığı dileklerini iletti. P. Uzm. Onb. Tayfun Pekel'in nezdinde tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Şehidin naaşının 29 Şubat Cumartesi günü İlkadım Büyük Cami'de öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Canik Düvecik Mahallesi Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.


Ziyarette Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş, Canik Kaymakamı Mahmut Halal, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal da hazır bulundu. - SAMSUN

Samsun, İdlib, Canik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:24 Kaynak: İHA
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