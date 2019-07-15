Son Dakika Haberleri: Vali Kaymak'tan şehit annesine anlamlı ziyaret
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Vali Kaymak'tan şehit annesine anlamlı ziyaret

6 saat önce

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Osman Kaymak, Şehit Astsubay İlhan Hamlı'nın vefat eden babası Ahmet Hamlı'nın evine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Kaymak'tan şehit annesine anlamlı ziyaret, System.String[]
SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Osman Kaymak, Şehit Astsubay İlhan Hamlı'nın vefat eden babası Ahmet Hamlı'nın evine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit babası Ahmet Hamlı'nın vefatı nedeniyle şehit ailesine sabır dileyen Vali Kaymak, Şehit İlhan Hamlı, Ahmet Hamlı ve tüm şehitlere dua etti. Vali Kaymak ayrıca, şehit annesi Bedriye Hamlı'ya ve şehit ağabeyi Ayhan Hamlı'ya her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Ziyarete ayrıca, Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, Aile, Çalışma Sosyal Politikalar İl Müdürü Tekin Balcı katıldı. - SAMSUN
Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:29 Kaynak: İHA
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