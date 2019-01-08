Vali Kaymak'tan Sürücülere Gıda Paketi
43 dakika önce
Vali Kaymak'tan sürücülere gıda paketiSAMSUN - Samsun Valisi Osman Kaymak, yoğun kar yağışının etkili olduğu Samsun-Ankara karayolunda sürücülere gıda paketi dağıttı.
Vali Kaymak'tan sürücülere gıda paketi
SAMSUN - Samsun
Valisi Osman Kaymak, yoğun kar yağışının etkili olduğu Samsun- Ankara
karayolunda sürücülere gıda paketi dağıttı.
Vali Kaymak, Karayolları Bölge Müdürü ekipleri ile birlikte Samsun-Ankara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan tır kuyruğunun giderilmesi konusunda karla mücadeleyi hızlandırarak, sürücülerin güvenli bir şekilde yoluna devam etmesini sağladı. Vali Kaymak, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda bekleyen tır şoförlerine ikramda bulunup sohbet ederek, 'hayırlı yolculuklar' diledi. Kaymak, sürücülere, "Dikkatli gidin. Kurarlara uyun. Emniyet kemeri takmayı da ihmal etmeyin" uyarısında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:17 Kaynak: İHA
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