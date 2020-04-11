Vali Kaymak'tan yasağın ilk günü denetimde - Son Dakika

Vali Kaymak'tan yasağın ilk günü denetimde
7 saat önce
Samsun Valisi Osman Kaymak sokağa çıkma yasağının ilk gününde denetimler yaptı.
Samsun Valisi Osman Kaymak sokağa çıkma yasağının ilk gününde denetimler yaptı.
31 şehri kapsayan yasak kapsamında istisna tutulan iş yerlerini ziyaret eden Vali Kaymak, eczane ve fırın esnafı ile sohbet ederek işlerinde kolaylıklar diledi. Ardından ilin giriş, çıkış ve uygulama noktalarında denetimlerde bulundu. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 04:22 Kaynak: İHA
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