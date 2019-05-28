Son Dakika Haberleri: Vali Kaymak tarihi camideki restorasyon çalışmalarını inceledi
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Vali Kaymak tarihi camideki restorasyon çalışmalarını inceledi

14 dakika önce

Vali Osman Kaymak, Terme Pazar Camisi restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Kaymak tarihi camideki restorasyon çalışmalarını inceledi, System.String[]
Vali Osman Kaymak, Terme Pazar Camisi restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Kaymak'a incelemeleri sırasında Kaymakam Mehmet Parlak ve Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç eşlik etti.
Kılıç, restorasyon çalışmalarının beş ay içinde bitirilmesinin planlandığını söyledi.
Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğünce sürdürülen restorasyon çalışmaları hakkında bilgi alan Kaymak, daha sonra beraberindekilerle Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek hayırlı ramazanlar dilediğinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:30 Kaynak: AA
Mehmet Parlak, Osman Kaymak, Terme, Güncel
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