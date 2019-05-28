Vali Kaymak tarihi camideki restorasyon çalışmalarını inceledi

Vali Osman Kaymak, Terme Pazar Camisi restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Osman Kaymak, Terme Pazar Camisi restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaymak'a incelemeleri sırasında Kaymakam Mehmet Parlak ve Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç eşlik etti.

Kılıç, restorasyon çalışmalarının beş ay içinde bitirilmesinin planlandığını söyledi.

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğünce sürdürülen restorasyon çalışmaları hakkında bilgi alan Kaymak, daha sonra beraberindekilerle Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek hayırlı ramazanlar dilediğinde bulundu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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