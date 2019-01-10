Son Dakika Haberleri: Vali Kaymak Tavuklarından Ayrılamayan Öğrenci ile Buluştu

Vali Kaymak Tavuklarından Ayrılamayan Öğrenci ile Buluştu

1 saat önce

- Vali Kaymak tavuklarından ayrılamayan öğrenci ile buluştuSAMSUN - Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun'da bir liseyi kazandıktan sonra tavuklarından ayrılamayacağını belirterek okul idaresine okul bahçesine tavuk kümesi yaptırtan öğrenci ile bir araya geldi.

- Vali Kaymak tavuklarından ayrılamayan öğrenci ile buluştu

SAMSUN - Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun'da bir liseyi kazandıktan sonra tavuklarından ayrılamayacağını belirterek okul idaresine okul bahçesine tavuk kümesi yaptırtan öğrenci ile bir araya geldi.
Samsun Valisi Osman Kaymak, bir dizi programlar için gittiği Kavak ilçesinde, Kocaeli'de yaşayan ve ortaokuldan sonra girdiği sınavda Samsun'un Kavak ilçesindeki Rıdvan Çelikel Fen Lisesini kazanan ve çok sevdiği tavuklarından ayrı kalamayacağını belirterek okulun bahçesine okul idaresine kümes yaptırtan Hüseyin Berkant Tatlı ile okul bahçesinde bir araya geldi. Öğrenci ile tavukların olduğu kümesin yanına giden Vali Kaymak tavuklara yem verdi. Tatlı'ya derslerinin nasıl olduğunu soran Vali Kaymak, ilgisinden dolayı okul idaresine de teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:54 Kaynak: İHA

Yerel
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