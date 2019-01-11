Vali Kaymak Tavuklarından Ayrılamayan Öğrenci ile Buluştu
54 dakika önce
Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun'da bir liseyi kazandıktan sonra tavuklarından ayrılamayacağını belirterek okul idaresine okul bahçesine tavuk kümesi yaptırtan öğrenci ile bir araya geldi.
Samsun
Valisi Osman Kaymak, Samsun'da bir liseyi kazandıktan sonra tavuklarından ayrılamayacağını belirterek okul idaresine okul bahçesine tavuk kümesi yaptırtan öğrenci ile bir araya geldi. Samsun Valisi Osman Kaymak, bir dizi programlar için gittiği Kavak
ilçesinde, Kocaeli
'de yaşayan ve ortaokuldan sonra girdiği sınavda Samsun'un Kavak ilçesindeki Rıdvan Çelikel Fen Lisesini kazanan ve çok sevdiği tavuklarından ayrı kalamayacağını belirterek okulun bahçesine okul idaresine kümes yaptırtan Hüseyin Berkant
Tatlı ile okul bahçesinde bir araya geldi. Öğrenci ile tavukların olduğu kümesin yanına giden Vali Kaymak tavuklara yem verdi. Tatlı'ya derslerinin nasıl olduğunu soran Vali Kaymak, ilgisinden dolayı okul idaresine de teşekkür etti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:41 Kaynak: İHA
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