Vali Kaymak: "Ülkemiz 2023 hedeflerine ulaşacaktır" - Son Dakika
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Vali Kaymak: "Ülkemiz 2023 hedeflerine ulaşacaktır"

6 saat önce

Endüstriyel Verimlilik Uygulamaları Başarı Hikayeleri konulu panelde konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, "Ülkemiz, 'Yüksek Teknoloji ve İnovasyon', 'Dijital Dönüşüm ve Sanayi Hamlesi', 'Girişimcilik', 'Beşeri Sermaye' ve 'Altyapı' olmak üzere 5 ana bileşenden oluşan strateji doğrultusunda,...

Vali Kaymak:

Endüstriyel Verimlilik Uygulamaları Başarı Hikayeleri konulu panelde konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, "Ülkemiz, 'Yüksek Teknoloji ve İnovasyon', 'Dijital Dönüşüm ve Sanayi Hamlesi', 'Girişimcilik', 'Beşeri Sermaye' ve 'Altyapı' olmak üzere 5 ana bileşenden oluşan strateji doğrultusunda, sanayi ve teknoloji alanlarında 2023 hedeflerine ulaşacaktır" dedi.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Verimliliği Genel Müdürlüğü tarafından Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) konferans salonunda Endüstriyel Verimlilik Uygulamaları Başarı Hikayeleri konulu panel düzenlendi.


Ülke genelinde verimliliği artırıcı program ve projeler geliştirilmesi ile bu konuda yapılan iyi uygulamaların akademisyenler ve sanayicilerle paylaşılması amacını taşıyan panel Van, Aksaray, Antalya ve Kastamonu illerinden sonra bu yılki son etkinliğini Samsun'da yaptı. Panelde Samsun'da verimlilikte örnek uygulamalar yapan firmalar yaptıkları çalışmaları ve sonuçlarını paylaştı.


Panelin yapılış amacına değinen Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, "İlimizdeki imalat sanayinin öncü firmalarından olan ve bakanlığımız destekli AR-GE Merkezi sahibi Sampa Otomotiv, Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Borsan firmalarının üretimde verimlilik tecrübelerini siz değerli katılımcılarla paylaşmaları için böyle bir etkinlik düzenledik" dedi.


Sanayi Verimliliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Dr. Mustafa Kemal Akgül, dijitalleşme ile verimlilik uygulamalarının devrinin başladığını belirterek, "Adına her ne dersek diyelim üretimin artık akılcı üretime dönüştüğünü görüyoruz. Benim yaşımdakiler hatırlar çocukluğumuzda birçok şeyden en fazla iki tane olurdu. Dünyada da öyleydi. Sonra müthiş bir talep patlaması ve bundan yetişen bir arz bununla beraber üretim süreçlerindeki yoğun talep arz dengesini oluşturduğu dünyadaki acımasız bir rekabet ve sanayileşme. Sanayileşme de yetmiyor artık. Bunun üzerine de dijital dönüşüm" şeklinde konuştu.


"Ülkemiz 2023 hedeflerine ulaşacaktır"


Panelde bir konuşma yapan Samsun Valisi Osman Kaymak, "Dijitalleşen dünyada, pazar değil, yüksek teknoloji ve katma değer üreten öncü Türkiye için, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, paydaşlarının katkılarıyla 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni hazırladı. Bu belge, Türkiye'nin 'Milli Teknoloji Güçlü Sanayi' vizyonunu gerçekleştirmede yol haritası olacaktır. Ülkemiz, 'Yüksek Teknoloji ve İnovasyon', 'Dijital Dönüşüm ve Sanayi Hamlesi', 'Girişimcilik', 'Beşeri Sermaye' ve 'Altyapı' olmak üzere 5 ana bileşenden oluşan strateji doğrultusunda, sanayi ve teknoloji alanlarında 2023 hedeflerine ulaşacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye'ye giden yolda en büyük sermayemiz olan gençlerimize, bilim insanlarımıza, üniversitelerimize, araştırmacılarımıza, sanayicilerimize, girişimcilerimize, KOBİ'lerimize, işçi ve emekçilerimize çok önemli görevler düşmektedir" diye konuştu.


Panelde firma temsilcileri de yaptıkları verimlik uygulamalarını katılımcılarla paylaştı.


Düzenlenen panele ayrıca, Vali Yardımcısı Hasan Balcı, Tekkeköy Kaymakamı Edip Çakıcı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mevlüt Özen katıldı. - SAMSUN

Dönüşüm, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 06:20 Kaynak: İHA
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