Vali Kaymak ve Başkan Demir vatandaşlarla bayramlaştı
1 saat önce
Samsun Valisi Osman Kaymak ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bayram namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı.
Samsun Valisi Osman Kaymak ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bayram namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 09:24 Kaynak: İHA
Samsun Valisi Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Demir ve beraberindeki protokol üyeleri bayram namazlarını Atakum Türkiş Camisi'nde kıldı. Protokol üyeleri namaz sonrası cami içerisinde ve cami avlusunda vatandaşlarla bayramlaştı. Vali Kaymak ayrıca bayramlaşmaya gelen çocuklara harçlık verdi. Bayramlaşmaya ayrıca, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin de katıldı. - SAMSUN
Eski HDP Milletvekili Altan Tan: Öcalan, PKK'ya bu hafta silah bırakma çağrısı gelebilir İsrail polisi, bayramın birinci gününde Mescid-i Aksa içinde Filistinlilere saldırdı Eren'in şehit düştüğü yerdeki topraktan Bursa'da fidan yetiştirecek Milli Savunma Bakanı Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin