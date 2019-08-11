Son Dakika Haberleri: Vali Kaymak ve Başkan Demir vatandaşlarla bayramlaştı
Son Dakika Güncel Haber

Vali Kaymak ve Başkan Demir vatandaşlarla bayramlaştı

1 saat önce

Samsun Valisi Osman Kaymak ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bayram namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı.

Vali Kaymak ve Başkan Demir vatandaşlarla bayramlaştı, System.String[]
Samsun Valisi Osman Kaymak ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bayram namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı.

Samsun Valisi Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Demir ve beraberindeki protokol üyeleri bayram namazlarını Atakum Türkiş Camisi'nde kıldı. Protokol üyeleri namaz sonrası cami içerisinde ve cami avlusunda vatandaşlarla bayramlaştı. Vali Kaymak ayrıca bayramlaşmaya gelen çocuklara harçlık verdi. Bayramlaşmaya ayrıca, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin de katıldı. - SAMSUN
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 09:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski HDP Milletvekili Altan Tan: Öcalan, PKK'ya bu hafta silah bırakma çağrısı gelebilir
İsrail polisi, bayramın birinci gününde Mescid-i Aksa içinde Filistinlilere saldırdı Eren'in şehit düştüğü yerdeki topraktan Bursa'da fidan yetiştirecek Milli Savunma Bakanı Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 10:50:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Kaymak ve Başkan Demir vatandaşlarla bayramlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]