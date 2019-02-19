Vali Kaymak, Vezirköprü'de Kendir Üretimini İnceledi

Samsun Valisi Osman Kaymak, Vezirköprü ilçesinde kendir üretimiyle ilgili incelemelerde bulundu.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Vezirköprü ilçesinde kendir üretimiyle ilgili incelemelerde bulundu.



Kaymak, Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz'ı ziyaret ederek, Narlısaray Mahallesi'nde üretilen kenevir ile ilgili bilgi aldı.



Tarım ve Orman İlçe Müdürü Selman Karayaka tarafından Narlısaray kendirinin üretim koşulları, verimliliği ve pazarlanması konularında bilgi verildi.



Kaymak ile beraberindekiler, daha sonra kenevir üretimi yapılan Narlısaray Mahallesi'ne giderek inceleme gerçekleştirdi.



Kenevir üreticileriyle bir araya gelen Kaymak, kenevirin Samsun'da, özellikle Vezirköprü ilçesine bağlı Narlısaray Mahallesi'nde yoğun şekilde üretilebileceğini söyledi.



Dünyada en iyi kenevir tohumunun Narlısaray Mahallesi'nde yetiştirildiğine işaret eden Kaymak, "İthal tohumların verimini neredeyse ikiye katlıyor. Sizler üretimlerinize devam edin, hatta artırın. Sizlere devlet kurumları dışında bir alım talebi gelirse bunları dikkate almayın. Kurumlarımız zaten koordineli olarak çalışıyor." dedi.



Narlısaray kenevir tohumunun tescilleneceğini belirten Kaymak, şunları kaydetti:



"Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, TİGEM ve Ondokuzmayıs Üniversitesi, ciddi şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Narlısaray'da üretilen ve verimliliği çok yüksek kenevir tohumunun tescillenmesi de sağlanacak. Bu aşamada iki tip tohum ortaya çıkarılacak ve bunlar Vezir ve Narlı adı altında tescillenip dünyaya yayılacak. Samsun ve Vezirköprü, bu isimler sayesinde daha da iyi tanınacak. Cumhurbaşkanı'mızın da bunu gündeme getirmesiyle ürün anlamında büyük kapılar açacaktır."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Hükümet, Sebze ve Meyveden Sonra Su Fiyatları İçin de Harekete Geçti

Polis, "Gözaltında Cinsel Saldırı" İddialarına Görüntü ile Yanıt Verdi

Beyaz Gelincik Diye Bir Türün Olmadığı Ortaya Çıktı

Son Dakika! Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü, Yaşamını Yitirdi