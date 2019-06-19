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Vali Kaymakamları topladı

1 saat önce

Ordu'da ilçelerin sorunlarını, ihtiyaçlarını, yatırımlarını ve projelerini değerlendirmek amacıyla her ay düzenli olarak yapılan Kaymakamlar Toplantısı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi.

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Ordu'da ilçelerin sorunlarını, ihtiyaçlarını, yatırımlarını ve projelerini değerlendirmek amacıyla her ay düzenli olarak yapılan Kaymakamlar Toplantısı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi.

Afet olayları, "ÖNEM" projesi, "Gönülden Gönül'e" projesi başta olmak üzere suda boğulma vakalarının önlenmesi konularının görüşüldüğü toplantıda bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, kaymakamlardan, belediyeler dahil kamu kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışmalarını istedi. Vali Seddar Yavuz, afet başta olmak üzere yaşanan olaylarda hemen kısa bir bilgi notu hazırlamalarını ve üst makamlara iletmelerini istedi.

Yaz mevsiminde suda boğulma vakalarında ciddi oranda artış olduğuna vurgu yapan Vali Yavuz, sahil kesimindeki ilçelerin kaymakamlarından gerekli önlemlerin alınmasını, vatandaşların güvenli plajlarda denize girmeleri, fırtınalı havalarda ve denizin dalgalı olduğu günlerde denize girmemeleri konusunda emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimleri tarafından gerekli ikaz ve uyarıların yapılmasını istedi. Gönülden Gönül'e projesi kapsamında önemli ziyaretler yapıldığını ifade eden Vali Seddar Yavuz, "Kaymakamlarımız olarak sizlere teşekkür ediyorum. Ciddi mesafe alındı. Tempoyu biraz daha artırmamız lazım" dedi.

Ordu Valiliği himayesinde yürütülen Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) projesinin, çok faydalı sonuçları olduğunu dile getiren Vali Yavuz, projenin önümüzdeki yıllarda da sürdürüleceğini söyledi. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:15 Kaynak: İHA
Ordu, Güncel
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