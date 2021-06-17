Vali Kemal Çeber'den Rize Pomem'i Ziyaret Etti - Son Dakika

Rize Valisi Kemal Çeber, 20 Haziran Pazar günü 26. Dönem mezunlarını verecek olan Rize Polis Meslek Eğitim Merkezini (POMEM) ziyaret ederek polis adayı öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Çeber, bir takım ziyaret ve incelemeler için gittiği Kalkandere de ilk olarak Kaymakamlık Binası akabinde Rize Polis Mesleki Eğitim Merkezini ziyaret etti. Burada Rize POMEM Müdürü Kenan Şaban Süzgün'den okul ve öğrenciler hakkında bilgi alan Vali Çeber, sonrasında öğrencilere bir araya geldi.

Vali Çeber, öğrencilere hitaben yapmış olduğu konuşmada üniformanın önemine vurgu yaparak, " Çok özel bir görev ifa edeceksiniz. Sizlerin yapacağı her güzel örnek davranış vatandaşlarımızın gözünde devletin güzelleşmiş hali olarak aksetmiş olacak. Bundan sonra taşıdığınız bu üniforma ile bu bilinçle hareket etmenizi sizlerden istirham ediyorum.

Görev süreniz boyunca kanunlara bağlı bir şekilde sizler için kaleme alınmış mevzuat göre hareket etmeniz büyük önem arz etmektedir. Sizler vatandaşımızın gözünde devletin somutlaşmış hali olacaksınız. Şimdiden sizlere görevinizde başarılar diliyorum. " ifadelerini kullandı.

Vali Çeber'e gerçekleştirmiş olduğu ziyarette Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Rize Baro Başkanı Ümit Peçe, Kalkandere Kaymakamı Kemal Sefa, Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Rize İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı ve Rize POMEM Müdürü Kenan Şaban Süzgün eşlik etti.