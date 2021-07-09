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Vali Kemal Çeber Maviyemiş Dağıtım Törenine Katıldı. - Son Dakika

Vali Kemal Çeber Maviyemiş Dağıtım Törenine Katıldı.

09.07.2021 20:07
Vali Kemal Çeber Maviyemiş Dağıtım Törenine Katıldı., System.String[]

Rize Valisi Kemal Çeber Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "DOKAP Bölgesinde "Tıbbı ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında düzenlenen maviyemiş fidanı dağıtım törenine katıldı.

Rize Valisi Kemal Çeber Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "DOKAP Bölgesinde "Tıbbı ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında düzenlenen maviyemiş fidanı dağıtım törenine katıldı.

Rize ili Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) arasında imzalanan protokol ile yürütülen "DOKAP Bölgesinde "Tıbbı ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında bahçe tesis edilecek 49 üreticiye toplam 9 bin 800 adet maviyemiş fidanı düzenlenen törenle dağıtıldı.

Rize Türkiye'de üretilen maviyemişin % 15'ini karşılamakta olup üretiminde 3. Sırada yer almaktadır. Maviyemiş projeleri kapsamında bugüne kadar toplam 311 dekar alanda bahçe tesis edilmiş 2020 yılında 200 ton ürün elde edilmiştir. Gerçekleşen dağıtım töreni sayesinde tesisi yapılacak olan 49 dekar daha maviyemiş bahçesi ile birlikte ilimizde maviyemiş üretimi 360 dekara yükselecektir.

Çaykur Didi Stadyumu Maraton Tribünü Arkasında düzenlenen maviyemiş dağıtım törenine Vali Yardımcısı Bayram Sağır, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, İl Tarım ve Orman İşleri Müdürü Murat Genç, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan YILMAZ, Çevre Şehircilik İl Müdürü Ali Serkan SAVAŞ yanısıra Sivil Toplum Temsilcileri, Kurum amirleri ve diğer yetkililer katıldı.

Törende konuşan İl Tarım Müdürü Murat Genç, "311 dekar maviyemiş bahçemizi bugünkü teslim edeceğimiz fidanlarla birlikte 360 dekara yükselterek 3. cü sırada yer alan ilimizi daha yukarlara taşımış olacağız. " dedi

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ise yaptığı konuşmada, "2015 yılında başlayarak bugüne kadar tıbbı ve aromatik bitkilerle ilgili DOKAP'ın 9 ilde önemli çalışması oldu. 450 bitkinin envanteri çıkartıldı. Bunların 17 tanesi ile ilgili hedef koyuldu. Rize İlimizde de likapa hedeflerimiz arasındaydı bu doğrultuda 49 dekar alanda toplamda 12 bin 250 likapa fidesi dağıtımı yapılacak. " diye konuştu

Vali Kemal Çeber yaptığı konuşmada Rize'nin çok önemli bir il olduğunu belirterek, "Rize bu tip projelerle anlamlandırmamız gereken bir vilayettir. Muhteşem bir doğamız var. Yaylalarımız, vadilerimiz, kalelerimiz, şelalelimiz bize özgü ürünlerimiz, bize özgü bitkilerimiz, endemiklerimiz bunlar ve sayamadığım birçok ürünle berber biz çok özel bir vilayetiz. Ama bu özelliklerimizden de istifade edebilmemiz bizim çabalarımızla olacaktır. Bu değerlerimize ne kadar sahip çıkarsak o kadar fayda elde edebiliriz. " İfadelerini kullandı.

Vali Çeber coğrafi işaretler ilgili çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Geldiğimizden beri coğrafi işaretlerle çok yakından ilgilendik. Geldiğimizde 2 coğrafi işaretimiz vardı. Bugün 11 tane coğrafi işaretimiz var. Onun için bu projeleri önemsiyoruz. Maviyemiş de bunlardan bir tanesi. Rize çayın başkenti ve çay Rize için çok önemli. Fakat çaydan öncede Rize'de pek çok ürün vardı. Mesela mandalina. Antalya'da Rize mandalinası satılıyorsa demek ki mandalinanın en önemli ekim merkezlerinden bir imişiz. Bunu da tekrar canlandırmaya gayret etmeliyiz. Bunun dışında da değerlerimiz var. Bizim değerlerimizin hepsine sahip çıkmamız lazım. Bu anlamda DOKAP başkanımız ve Tarım Müdürümüzü tebrik ediyorum çok güzel ve anlamlı bir proje. Ama en çok bu projede uygulayıcı olan hemşerilerimizi tebrik ediyorum. Siz olmazsanız bu iş olmaz. Siz olmazsanız karayemiş olmaz. Siz olmasanız mandalinamız olmaz. Biz ne kadar gayret edersek edelim. Siz olmazsanız bu değerlerimiz olmaz. Bu anlamda tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum. " dedi

Tören, maviyemiş fidelerinin dağıtımı ile son buldu.

Doğu Karadeniz Projesi, Bitki, Tarım, Rize, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Vali Kemal Çeber Maviyemiş Dağıtım Törenine Katıldı. - Son Dakika


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