Vali Kemal Çeber: "Rize-Artvin Havalimanı'nın inşaatında yüzde 69 ilerleme kaydedildi" - Son Dakika

Vali Kemal Çeber: "Rize-Artvin Havalimanı'nın inşaatında yüzde 69 ilerleme kaydedildi"

Vali Kemal Çeber: "Rize-Artvin Havalimanı'nın inşaatında yüzde 69 ilerleme kaydedildi" Türkiye'nin Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra denize dolgu yapılarak inşa edilen 2.

Vali Kemal Çeber: "Rize- Artvin Havalimanı'nın inşaatında yüzde 69 ilerleme kaydedildi"

RİZE - Türkiye'nin Ordu- Giresun Havalimanı'ndan sonra denize dolgu yapılarak inşa edilen 2. havalimanı olacak olan Rize-Artvin Havalimanı inşaatının dolgu çalışmalarının yanı sıra üst yapı çalışmaları da sürdüğünü dile getiren Rize Valisi Kemal Çeber, Havalimanı inşaatında yüzde 69 ilerleme kaydedildiğini dile getirdi.

Üst yapı ihalesi bittikten hemen sonra kule kazıkları çakılan Rize-Artvin Havalimanı'nda terminal binası inşaatı hız kesmeden devam ederken, bugüne kadar yapılan çalışmalar sonrasında üst yapıda yüzde 2'lik bir ilerleme kaydedildi. Dolgu çalışmalarına 2017 yılının şubat ayında başlayan ve 2022 yılının Ocak ayında bitmesi planlanan havalimanı inşaatında çalışmalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim 2020 yılında kullanıma açılması talimatı sonrasında hızlanmıştı. Fakat Rize Valisi Kemal Çeber, Korona virüs nedeniyle oluşan pandemi sürecinden kaynaklı açılışın ertelenebileceğini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın konu hakkında çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli olacak olan Rize-Artvin havalimanında bugüne kadar yüzde 69 ilerleme kaydedildiğini ifade eden Vali Çeber "85,5 milyon ton. Bunun yaklaşık 60 milyon tonunu geçmiş olduk. Pandemiden önce günlük 120 bin ton dolgu yapılıyordu. Ortalama 350 araç ve 650 personel ile birlikte yeni iş güncellemesi ile birlikte günlük 90-95 bin ton dolayında bir dolgu yapılıyor. Yüzde 69 seviyelerine geldik. Süreçle birlikte bitim tarihi belki mecburen etkilenecek. İnşallah projenin malum bitiş tarihi Ocak 2022 ama bizim gönlümüzden geçen 29 Ekim 2020 idi. Belki bu biraz ötelenecek olabilir, Ulaştırma Bakanlığımız bunun üzerinde çalışıyor. Bitirildiği zaman bölgenin ticaretine, turizmine, ulaşımına çok fayda sağlayacak" dedi.

3 kilometre pist uzunluğu olacak

3 kilometre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde pistin yer alacağı Rize-Artvin Havalimanı inşaatında pandemi süreci nedeniyle günde 95 tona yakın dolgu 350 iş makinası ve 650 işçinin 24 saat aralıksız çalışmasıyla gerçekleşiyor. 2 adet taş ocağından dolgu için malzeme taşınan Rize-Artvin Havaalanı inşaatının dolgu alanında sadece taş, toprak, kaya gibi dolgu malzemesi kullanılmamakla beraber günlük 30 adet üretile bilinen, toplam ağırlığı 45 tonu bulan beton 'x' bloklarının da içerisine yer aldığı malzemeler ile dolgu işlemi gerçekleştiriliyor. Dolgu işlemi sadece iş makineleriyle bu iş için özel dizayn edilmiş gemilerle gerçekleştiriliyor. 7 bin 300 metre mendirek ile önce akıntı en aza indirilerek dolgu işleminde yapıldı Rize-Artvin Havaalanında işin yüzde 90'lık kısmını kapsayan 2 milyon 600 bin metrekare toplam dolgu alanında 85 milyon 500 bin ton dolgu yapılması planlanıyor.

Vali Kemal Çeber: Rize-Artvin Havalimanı'nın inşaatında yüzde 69 ilerleme kaydedildi

Rize Artvin Havalimanı, Giresun, Artvin, Rize, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 06:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vali Kemal Çeber: 'Rize-Artvin Havalimanı'nın inşaatında yüzde 69 ilerleme kaydedildi' - Son Dakika Ekonomi

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