Vali Kemal Çeber: "Üretici kendi bahçesine girince çayın kalitesi arttı" - Son Dakika

Vali Kemal Çeber: "Üretici kendi bahçesine girince çayın kalitesi arttı"

Rize Valisi Kemal Çeber, il dışından çay toplamak için gelen 30 bin kişiden 22 kişinin Korona virüs testinin pozitif çıktığını söyledi.

Vali Kemal Çeber:

Rize Valisi Kemal Çeber, il dışından çay toplamak için gelen 30 bin kişiden 22 kişinin Korona virüs testinin pozitif çıktığını söyledi.


Sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle yabancı uyruklu çay işçilerinin bu yıl Rize'ye gelmemesiyle birlikte vatandaşın kendi çayını kendisinin topladığını ifade eden Çeber, bunun çayın kalitesinin artmasında etkili olduğunu belirtti.


Kendilerine yönelik seyahat yasağının kalkmasının ardından şehir dışından Rize'ye gelmeye başlayan çay üreticileri il sınırından başlayarak evlerine kadar bir dizi kontrollerden geçti. İl dışında yaşayan ve Rize'ye gelmek isteyen 40 bin kişi arasından 30 bini Rize'ye girdi. Rize'ye gelenler arasından seçilen her aileden 1 kişi ise Korona virüs testine tabi tutuldu. Korona virüs testi gerçekleştirilen 11 bin 37 kişi arasından ise 22 kişinin testi pozitif çıktı.


Testi pozitif çıkan 22 çay üreticisinin ailelerinden 202 kişinin de gözetim altında tutulduğunu dile getiren Rize Valisi Kemal Çeber, bugün basın mensuplarına süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Çeber "Genel anlamda kurallara hem Rize'de yaşayan hemşehrilerimiz, hemde il dışından gelen çay üreticisi hemşehrilerimiz uyum gösterdi. Gayet yapıcı, kurallara uygun tavırlar sergilediler. 1 hafta içerisinde ilimize gelen tüm çay üreticilerimizin taramalarını yapmaya gayret ettik. Gelen her çay üreticisi aileden uygun görülen 1 kişiye Kovit-19 testi uygulandı. 1 haftalık süre içerisinde 11 bin 37 numune alındı. Bu sabah itibariyle son testlerimizin de sonucu geldi. Toplamda 11 bin 37 test sonucunda 22 pozitif vakamız meydana geldi. Biz her türlü sonuca karşı hazırlığımızı yapmıştık, bu sayının çok yüksek olabileceğini de düşünüyorduk ama duamız hiç pozitif çıkmaması idi. Ortaya çıkan sonuç kontrol edebileceğimiz bir nokta. 22 pozitif olan hemşehrilerimiz şuan da hastanede. Bu hemşehrilimizin yakını olarak karantina ve gözlem altına aldığımız 202 hemşehrimiz var. Onlarında evlerinde takipleri ve testleri yapılıyor. Özet olarak 11 bin 37 taramada 22 pozitif çıktı, dolayısıyla bu taramayı sona erdirdik" ifadelerini kullandı.


Korona virüs salgını nedeniyle sınır kapıları kapandığı için Gürcistan uyruklu çay işçileri Türkiye'ye giriş yapamadığını ve her yıl yurt dışından gelen işçiler ile bir çok noktada toplanan çayın bu nedenle çay bahçesi sahipleri tarafından bu yıl toplandığını kaydeden Rize Valisi Çeber "Bu yıl yurt dışından işçi gelmediği için bu işi çok önemsiyorduk. Hem özel sektör çay fabrikası sahipleri, hem de ÇAYKUR'un bize ilettiği bilgilere göre toplanan çay kalitesinde ciddi bir artış var. Vatandaşlarımız biraz da mecburiyetten olsa bile bahçelerine dönmüş oldu. Bir şekilde bunun devamının arzu eldiğini herkes söylüyor" dedi. - RİZE

Koronavirüs, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 01:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Kemal Çeber: 'Üretici kendi bahçesine girince çayın kalitesi arttı' - Son Dakika

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