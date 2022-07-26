Vali Kırbıyık, Keşan'daki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu - Son Dakika
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Vali Kırbıyık, Keşan'daki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu

26.07.2022 20:23
Vali Kırbıyık, Keşan'daki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu

Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, Keşan ilçesinde çıkan orman yangını alanında incelemelerde bulundu.

Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, Keşan ilçesinde çıkan orman yangını alanında incelemelerde bulundu. Yangına kısa sürede etkili müdahale edildiğini kaydeden Kırbıyık, personele teşekkür etti.

Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, Keşan Kocadere mevkiinde çıkan orman yangını bölgesine giderek söndürme çalışmalarını koordine etti.

Orman İşletme Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan söndürme çalışmalarını gerçekleştirirken, Keşan itfaiyesi ve jandarma ekipleri çalışmalara destek verdi.

Yangın bölgesinde bir açıklama yapan Vali Kırbıyık, "Keşan Kocadere mevkiinde çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğümüz, jandarma ekiplerimiz, itfaiye ekiplerimiz müdahale ettiler. Burada çok güzel bir müdahale izledik. Gerek helikopterle, gerek yer ekipleriyle, arazözlerle yapılan müdahale çok başarılı oldu. Çok kritik bir alanda hızlı bir müdahale sonucunda yangını söndürüldüğüne şahit olduk. Bu noktada Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünü tebrik ediyorum. Çok hızlı ve etkin bir pozisyon aldılar, çabuk çözümler ürettiler. Helikopteri derhal buraya gönderdiler. 2. helikopter de yolda. Bugün soğutma çalışmaları devam edecek. Büyük bir beladan, büyük bir yangın afetinden kurtulduğumuzu değerlendiriyoruz. Tekrar bu söndürme faaliyetlerinde emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyor ve tebriklerimi iletiyorum" dedi. - EDİRNE

YORUMLAR
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Edirne'de çıkan orman yangını söndürüldü Edirne'de çıkan orman yangını söndürüldü Edirne'de çıkan orman yangını söndürüldü Edirne'de çıkan orman yangını söndürüldü
Kaynak: İHA

Kürşat Kırbıyık, Jandarma, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vali Kırbıyık, Keşan'daki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali Kırbıyık, Keşan'daki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu - Son Dakika
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