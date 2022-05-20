Vali Kızılkaya, Bakan Soylu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Kızılkaya, Bakan Soylu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya katıldı

20.05.2022 10:32
Vali Kızılkaya, Bakan Soylu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya katıldı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 81 il valisinin katılımıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 81 il valisinin katılımıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valisiyle videokonferans toplantısında bir araya geldi. Toplantıya Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya; İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile birlikte katıldı.

Bakanlığın, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) düzenlenen toplantı basına kapalı yapıldı. Toplantıda göç ve metamfetamin uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik konular ele alındı. - BİLECİK

Vali Kızılkaya, Bakan Soylu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya katıldı
Vali Kızılkaya, Bakan Soylu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya katıldı
Vali Kızılkaya, Bakan Soylu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya katıldı

YORUMLAR
500
Pazaryeri'nde kazı malzemeleriyle yakalanan 4 kişi hakkında işlem yapıldı Pazaryeri'nde kazı malzemeleriyle yakalanan 4 kişi hakkında işlem yapıldı Pamukova'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı Pamukova'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Albay Muzaffer, Jandarma, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vali Kızılkaya, Bakan Soylu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya katıldı - Son Dakika


Son Dakika
10:43 Zelenski: Donbass tamamen yok edildi! Bu saldırılar "soykırım" olarak nitelendirilecek
10:42 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam neler yaşandı? Hakan'ın sakladığı sırrı öğrenen Züleyha ne yapacak?
10:28 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dün akşam yayınlandı: Don Diego, kardeşi Pedro'nun intikamını nasıl aldı? Barbaros kardeşleri yıkan gelişme ne oldu?
10:22 CHP var gücüyle yarınki mitinge hazırlanıyor: Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yolundaki önemli bir viraj
10:20 Bayern'in yıldızı Antalya'daki tatilinde bile antrenmanlarına devam ediyor
10:17 Genç çift, bebeklerinin cinsiyetini dronla öğrendi
10:06 Benzinde bu kez indirim bekleniyor! Fiyat 23 lira sınırına çekilecek
10:03 Pervin Buldan'dan Aynur Doğan'a şarkılı destek! Canlı yayında Doğan'ın "Dar Hejiroke" şarkısını söyleyerek iptal kararını protesto etti
10:03 The Economist dergisinden ürküten kapak! Buğday başakları kuru kafa olarak yansıtıldı
10:00 Erdoğan MKYK'da Cahit Özkan'a ne dedi? "Bizi yoruyorsun, şahsi ikbalini düşünüyorsun, saçma sapan programlara çıkıyorsun!"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 10:50:14. #1.11#
SON DAKİKA: Vali Kızılkaya, Bakan Soylu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement