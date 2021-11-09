Vali Kızılkaya, "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası için direksiyon başına geçti - Son Dakika

Kızılkaya, "BiHareketineBakarHayat" etiketiyle paylaştığı ve direksiyon başında göründüğü videoda, "Kıymetli hemşehrilerim emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybını yüzde 45, ağır yaralanma riskini yüzde 60 oranında azaltır. Güvenli trafik bir hareketine bakar." ifadesini kullandı.

Denize atlayan kadın, her şeyi sosyal medya fenomeni olmak için yapmış