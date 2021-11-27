Vali Kızılkaya'dan, Yenipazar ilçesine ziyaret - Son Dakika

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Yenipazar ilçesinde ziyaret ve incelemede bulundu.

İlçe ziyaretinde, Kaymakam Muhammed Raşit Kurt, Belediye Başkanı İlhan Özden, İlçe Jandarma Komutanı Cumhuriyet Gürcan ve İlçe Emniyet Amiri Kudret Er ile kurum müdürlerince karşılanan Vali Kızılkaya, ilçe hakkında brifing aldı.

Belediye Başkanı Özden'i de Kaymakam Kurt ve İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal ile birlikte ziyaret eden Kızılkaya, belediyenin tamamlanan, devam eden çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldıktan sonra beraberindekilerle birlikte çarşı esnafına hayırlı işler dileğinde bulundu ve vatandaşlarla sohbet etti.

Kızılkaya, Kurt, Özden ve Sandal ile birlikte doğaseverlerin ve adrenalin tutkunlarının gözdesi olan 3 kilometre uzunluğundaki Harmankaya Kanyonunda incelemede bulundu.