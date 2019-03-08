Son Dakika Haberleri: Vali Kocabıyık 8 Mart'ı Tarlada Çalışan Kadın İşçilerle Kutladı

Vali Kocabıyık 8 Mart'ı Tarlada Çalışan Kadın İşçilerle Kutladı

1 saat önce

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ziyaret ettiği tarım işçisi kadınlarla çapa yaptı.

Vali Kocabıyık 8 Mart'ı Tarlada Çalışan Kadın İşçilerle Kutladı, System.String[]
Uşak Valisi Funda Kocabıyık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ziyaret ettiği tarım işçisi kadınlarla çapa yaptı.

Vali Kocabıyık, merkeze bağlı Koyunbeyli köyü yakınlarındaki bir afyon tarlasında gündelikçi olarak çalışan kadınları ziyaret etti. Kadın işçilerle sohbet eden, yer sofrasında yemek yiyen Kocabıyık, işçilerin isteğini kıramayarak bir süre onlarla birlikte çapa yaptı.

Kadınlara çeşitli hediyeler veren Kocabıyık, 8 Mart'ta emekçi kadınlarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kadınların tarlada, fabrikada, evde, toplumun her alanında fedakarca çalışıp ürettiğini belirten Kocabıyık, her fırsatta kadınlarla bir araya geldiğini, onların vatan sevgisini, üretme azmini görmenin kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

Vali Kocabıyık, "Türkiye zor günler geçiriyor, büyüdükçe daha çok dış tehditle karşı karşıya geliyor ama kadınıyla erkeğiyle üreterek büyük bir ülke olmayı başardık. Türkiye genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle hep birlikte daha büyük ve güçlü bir ülke olacak." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:09 Kaynak: AA

Uşak, İşçi, 8 Mart, Güncel
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