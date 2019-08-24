Son Dakika Haberleri: Vali Kocabıyık: "Afet ve acil durumlara karşı her zaman hazırlıklı olunmalı"
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Vali Kocabıyık: "Afet ve acil durumlara karşı her zaman hazırlıklı olunmalı"

1 saat önce

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nü (AFAD) ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Kocabıyık:

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nü (AFAD) ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Vali Kocabıyık, afet ve acil durumlara karşı her zaman hazırlıklı olmanın önemli olduğunu vurguladı.


Ziyaretta İl AFAD Müdür Vekili Hüseyin Yıldırım'dan kurumda yürütülen çalışmalar hakkında brifing alan Vali Kocabıyık, olası bir afet anında kullanılacak ekipmanları inceledi. İnceleme ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulunan Vali Kocabıyık, Uşak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün afetlere disiplinli ve planlı şekilde müdahale edecek donanım ve kapasiteye sahip olduğunu kaydetti.


Afet ve acil durumlara karşı her zaman hazırlıklı olmanın önemli olduğunu ifade eden Vali Kocabıyık, " AFAD bünyesinde görev yapan personelin en yüksek performans ile görevini yerine getirmesi, olay mahalline gerekli araç ve gereçlerle en kısa sürede intikali ve müdahalesi hayati önem taşımaktadır. AFAD acil durumlara müdahale, arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerinde ülkemizin en önde gelen kuruluşlarındandır. İl Müdürlüğünde görevli personelimiz afetlere müdahale etmek üzere araç ve gereçleriyle 24 saat hazır durumdadır. Özverili bir şekilde görevlerini yerine getiren AFAD personelimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.


İncelemeleri sırasında Vali Funda Kocabıyık'a Vali Yardımcısı Hüseyin Demirbaş eşlik etti. - UŞAK

Funda Kocabıyık, Uşak, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:33 Kaynak: İHA
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