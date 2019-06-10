Son Dakika Haberleri: Vali Kocabıyık: "Çevre kirliliği evrensel bir sorun"
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Vali Kocabıyık: "Çevre kirliliği evrensel bir sorun"

4 saat önce

Uşak Valisi Funda Kocabıyık çevre kirliliğinin evrensel bir sorun olduğunu kaydederek, "Çarpık kentleşmeden iklim değişikliğine kadar birçok çevre problemi insan kaynaklı" dedi.

Vali Kocabıyık:
Uşak Valisi Funda Kocabıyık çevre kirliliğinin evrensel bir sorun olduğunu kaydederek, "Çarpık kentleşmeden iklim değişikliğine kadar birçok çevre problemi insan kaynaklı" dedi.

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) gönüllüsü anaokulu öğrencileri Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaret sıcak bir ortamda geçerken, Vali Kocabıyık miniklere çeşitli hediyeler verdi. Ziyarette çevrenin korunmasına yönelik çocuklara önerilerde bulunan Vali Kocabıyık, özellikle geri dönüşümün önemli olduğunu ifade etti. Vali Kocabıyık, "Hızlı nüfus artışı, buna bağlı artan beslenme, enerji, eğitim ihtiyaçları, çarpık kentleşme, sağlıksız sanayileşme, azalan ve tükenen doğal kaynaklar, artan kirlilik ve iklim değişiklikleri, dünyamızın en önemli çevre sorunlarını oluşturmaktadır. Evrensel bir tehlike olan çevre kirliliğinde çarpık kentleşmeden iklim değişikliğine kadar birçok problemin insan kaynaklı olduğunu belirtmek isterim. Bu ülkenin çevre konusunda duyarlı bir vatandaşı olarak bahsettiğim sorunların çözümünde her birimize büyük sorumluluk düşmektedir" dedi.

Ziyarette ayrıca Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Bülent Güngör ve TEMA İl Temsilcisi Barış Metin'de öğrencilere eşlik ederek, Vali Kocabıyık'ın misafiri oldu. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 08:23 Kaynak: İHA
Türkiye, Funda Kocabıyık, Uşak, Güncel
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