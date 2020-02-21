Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Bahadır Barajı'nda oluşan çatlaktan dolayı güvenlik gerekçesiyle boşaltılan köylerdeki vatandaşların pazar günü evlerine dönebileceğini söyledi. Vali Kocabıyık, barajdaki çatlağın nedeninin teknik heyet tarafından inceleneceğini ve tadilatının yapılacağını belirtti.



Geçtiğimiz gün Banaz ilçesine bağlı Bahadır Barajı'nın tabanında oluşan çatlaklar sebebiyle ekipler tarafından 2 gündür suyun tahliye işlemleri sürüyor. Uşak Valisi Funda Kocabıyık bölgeye gelip çalışmaları yerinde inceleyerek son gelişmeler hakkında bilgi aldı. Ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Kocabıyık, "Suyun tehlikeli seviyenin altına düşmesinden sonra vatandaşlar pazar gününe evlerine dönerler. Barajdaki çatlağın nedeni teknik heyet incelemesinden sonra belli olacak, tespitlere göre tadilat yapılacak" diye konuştu.



"Su seviyesinin çatlağın altına inmesi hedefleniyor"



Vali Kocabıyık tahliye pompalarının su tahliyesini hızlandırdığını belirterek, "Şu anda tahliye pompalarımızdan bir tanesi aktif olarak çalışmaya başladı. Diğer 3 tanesinin kurulumu devam ediyor. Pompanın aktif olarak çalışmasıyla birlikte suyun tahliyesi daha da hızlandı. Biz dere yatağının kenarındaki meskenlerdeki önlemlerimizi devam ettiriyoruz. Tahliye kararını devam ettiriyoruz. Onun dışında gördüğünüz gibi her şey kontrol altında inşallah bu şekilde daha büyümeden, daha büyük bir olaya sebebiyet vermeden atlatacağımızı düşünüyoruz. Su seviyesinin o oluşan çatlağın altına inmesi hedefleniyor. Onun için de o hedefe pompa çalıştıktan sonra net bir şey söyleyebileceğiz" dedi.



Vali Funda Kocabıyık gerekli tüm tedbirleri devam ettirdiklerini belirterek evlerinden tahliye edilen vatandaşların pazar günü evlerine dönebileceklerini söyledi.



"Teknik heyet incelemesinden sonra tadilat yapılacak"



Vali Kocabıyık, "Barajla ilgili tabii ki önce bir teknik heyet inceleyecek. Neden kaynaklandı araştırılacak. Ondan sonra incelemelerimize, tespitlerimize göre tadilatı yapılacak" dedi. - UŞAK