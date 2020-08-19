Vali Kocabıyık, korona virüs denetimlerine katıldı - Son Dakika

Vali Kocabıyık, korona virüs denetimlerine katıldı

UŞAK - Ülke genelinde uygulanan korona virüs denetimleri, Uşak'ta da gerçekleşti. Denetimlere katılan Vali Funda Kocabıyık, vatandaşların görüşlerini alarak sohbet etti.

Denetimlerde Funda Kocabıyık'a Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Ceylaner ve Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Atalay Savaş eşlik etti. Mende Pazarında gerçekleştirilen korona virüs (Covid-19) denetimlerinde Funda Kocabıyık vatandaşlarla sohbet ederek kendilerinin de görüşlerini dinledi. Kent genelinde vatandaşların Covid-19 tedbirlerini büyük oranda yerine getirdiğini belirten Vali Funda Kocabıyık, "Hemşehrilerimiz büyük oranda maske kullanımına dikkat ediyor, bu bilinçle devam etmemiz gerekiyor. Rehavete kapılmadan sıkı sıkıya tedbirlere uyalım, salgının yayılmasına izin vermeyelim. İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda Covid-19 salgınının yayılmasını engellemek amacıyla 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' diyerek denetimler gerçekleştiriyoruz. İlimiz genelinde tüm yaşam alanlarında ekiplerimiz vatandaşlarımızı bilgilendirerek, tedbirlere uyulup uyulmadığına yönelik denetimlerine devam ediyor. Hep birlikte bugünleri geride bırakacağız, tek yapmamız gereken salgın bitene kadar maske kullanımı, sosyal mesafe ile hijyen kurallarına uymak. Uşak olarak salgına boyun eğmeyeceğiz, hep birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.