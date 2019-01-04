Son Dakika Haberleri: Vali Kocabıyık Makamdan Çok Halkın İçinde Olmaya Devam Ediyor

Vali Kocabıyık Makamdan Çok Halkın İçinde Olmaya Devam Ediyor

1 saat önce

Uşak Valisi Funda Kocabıyık köy ziyaretleri kapsamında Kaşbelen ve Çınarcık köylerini beraberindeki protokol üyeleri ile gezerek vatandaşları birinci ağızdan dinledi.

Vali Kocabıyık Makamdan Çok Halkın İçinde Olmaya Devam Ediyor, System.String[]
Uşak Valisi Funda Kocabıyık köy ziyaretleri kapsamında Kaşbelen ve Çınarcık köylerini beraberindeki protokol üyeleri ile gezerek vatandaşları birinci ağızdan dinledi.

Uşak Valisi olarak göreve atandığı günden bu güne neredeyse makamında durmayarak sürekli halkın içinde olan Uşak'ın ilk kadın Valisi Funda Kocabıyık köy ziyaretleri kapsamında son olarak merkez Kaşbelen ve Çınarcık köylerine ziyarette bulundu. İlk olarak Kaşbelen Köyünü ziyaret eden Vali Kocabıyık Köy Muhtarı Hasan Acar ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Köy muhtarından ve köy halkından köyün sorunlarını dinleyip çözümü noktasında ilgili kurum amirlerine gerekli talimatları verdi. Köy halkıyla bir araya geldiği programın ardından, köyde yapımı devam eden 16 derslikli Kaşbelen ilk ve ortaokulu inşaatını gezerek, okuldaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Kocabıyık'ın ikinci durağı Çınarcık köyü oldu. Köy Muhtarı Bilal Aydın ve köy halkı tarafından karşılanan Vali Kocabıyık, köyde yaşayan vatandaşlarla sohbet ederek, talep ve sorunlarını dinledi.

Vali Kocabıyık, ziyaretlerinde çocukları da unutmayarak onlarla sohbet edip küçük hediyelerle minikleri sevindirdi. - UŞAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:10 Kaynak: İHA

Funda Kocabıyık, Çınarcık, Uşak, Güncel
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