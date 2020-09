Vali Kocabıyık: "Risk altına olan mahallelerimiz var" - Son Dakika

Vali Kocabıyık: "Risk altına olan mahallelerimiz var"

UŞAK - Uşak merkeze bağlı Ciğerdere köyünde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarını yerinde takip eden Vali Funda Kocabıyık, "Şuan tahliye söz konusu değil" dedi.

Yangının 20 hektarlık bölgede etkili olduğunu belirten Vali Kocabıyık, "Çok büyük bir yangın olmadığını düşünüyoruz. 4 helikopter aktif olarak burada çalışacak, 1 tanesi çalışıyor. Yangına çok hızlı müdahale edildi. 2 mahallemiz var, risk altında olduğunu düşündüğümüz. O mahallelerimizi de vatandaşlarımıza anonslar yapıyoruz. Hazır olmalarını ve hayvanlarını, eşyalarını hazırlayıp her an tahliye olacak şekilde çıkmalarını istedik. Şuanda bir tahliye söz konusu değil ama bahsettiğimiz mahalleye doğru rüzgarında etkisiyle ilerlemeye başlarsa mahallerimizi de tahliye etmeye başlayacağız. Şuanda kontrolümüz altında, burası bizim ağaçlandırma bölgemizdi o yüzden şuanda yanan ağaçların hepsi genç ağaçlar. Geçenlerde Orman Genel Müdürümüzde bir açıklama yaptı. Bu yaz orman yangınları yaza damga vurdu. Bu orman yangınlarının yüzde 98'inin sebebinin maalesef insan ihmali bir kere daha söylüyoruz. Bir yangın çıkıyor; hepimiz buradayız, içimiz yanıyor çünkü orada belki bizim kontrol altına alabileceğimiz bir yangın. İnsanların daha az zarar görebileceği bir yangın ama maalesef orman canlıları yok oluyor. Şuanda 20 arazözümüz var sahada, hala ekipler gelmeye devam ediyor. Bizim Uşak Özel İdare'nin araçları hem de Uşak Belediyesinin araçları hem ormanın araçları havadan helikopter ile her yerden çalışılıyor. Risk altında olan 2 mahallemiz var. Pıhtılar ve Hacıimam Mahallesi biz onlara anons geçmeye devam ediyoruz" diye konuştu.