Vali Kocabıyık, şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Kocabıyık, şehit ailesini ziyaret etti

6 saat önce

UŞAK Valisi Funda Kocabıyık, Suriye'nin İdlib kentinde rejimin hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ali Turgut'un ailesini ziyaret etti.

Vali Kocabıyık, şehit ailesini ziyaret etti, System.String[]

UŞAK Valisi Funda Kocabıyık, Suriye'nin İdlib kentinde rejimin hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ali Turgut'un ailesini ziyaret etti.

Vali Kocabıyık, Suriye'nin İdlib kentinde rejimin hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ali Turgut'un ailesini, Büyükoturak köyünde ziyaret ederek, baba Ahmet ve anne Sultan Turgut'a başsağlığı dileğinde bulundu. Kocabıyık'a ziyarette, Vali Yardımcısı Meral Batı Demirbaş, Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç eşlik etti.Kocabıyık, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada "Büyük bir milletiz, o kadar büyük bir milletiz ki, o kadar onurlu, o kadar gururlu ve bir o kadar da mütevazi. Evlatlarını vatan toprağına emanet ettikleri gün, benden sadece kahraman şehidimizin çerçevelenmiş fotoğrafını isteyen Ahmet amca ile Sultan teyzeyi bir kez daha ziyaret ettim, biricik oğullarının fotoğrafını götürdüm. Gözlerindeki acı ve özleme rağmen misafirperverlikleri, içtenlikleri, bize gösterdikleri yakınlık bir kez daha bu toprakların insanlarının ne kadar güçlü olduğunu gösterdi bana. Uzun uzun sohbet ettik, anılarımızı paylaştık, Kur'an-ı Kerim ve dualar okuduk. Ahmet amca ve Sultan teyzeye bir kez daha göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı teşekkür ederim. Tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim bir daha bize böyle acılar yaşatmasın" dedi.


Funda Kocabıyık, Ali Turgut, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:40 Kaynak: DHA
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