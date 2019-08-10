Vali Kocabıyık şehitlik, polis ve jandarmayı ziyaret etti
1 saat önce
Uşak Valisi Funda Kocabıyık ile protokol üyeleri şehitlik ile birlikte polis ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret etti.
Uşak Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 03:14 Kaynak: İHA
Valisi Funda Kocabıyık
ile protokol üyeleri şehitlik ile birlikte polis ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret etti.
Vali Kocabıyık beraberinde Uşak Üniversitesi
Rektörü Ekrem Savaş, AK Parti
ve CHP'li milletvekilleri ile Kurban Bayramı
dolayısı ile önce Uşak Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlikte Kur-an'ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi. Ardından Vali Kocabıyık beraberindekiler ile Uşak İl Jandarma
Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek burada personeller ile bayramlaştı. Buradaki ziyaretlerden sonra polis ve jandarma ekipleri tarafından bayram dolayısı ile oluşturulan uygulama noktalarını ziyaret eden Vali Kocabıyık, burada durdurulan sürücüler ile sohbet edip, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Vali Kocabıyık, sürücü ve yolculara emniyet kemeri hakkında uyarılarda da bulundu. - DENİZLİ
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