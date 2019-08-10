Son Dakika Haberleri: Vali Kocabıyık şehitlik, polis ve jandarmayı ziyaret etti
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Vali Kocabıyık şehitlik, polis ve jandarmayı ziyaret etti

48 dakika önce

Vali Kocabıyık şehitlik, polis ve jandarmayı ziyaret ettiUŞAK - Uşak Valisi Funda Kocabıyık ile protokol üyeleri şehitlik ile birlikte polis ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret etti.

Vali Kocabıyık şehitlik, polis ve jandarmayı ziyaret etti
UŞAK - Uşak Valisi Funda Kocabıyık ile protokol üyeleri şehitlik ile birlikte polis ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret etti.
Vali Kocabıyık beraberinde Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş, AK Parti ve CHP'li milletvekilleri ile Kurban Bayramı dolayısı ile önce Uşak Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlikte Kur-an'ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi. Ardından Vali Kocabıyık beraberindekiler ile Uşak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek burada personeller ile bayramlaştı. Buradaki ziyaretlerden sonra polis ve jandarma ekipleri tarafından bayram dolayısı ile oluşturulan uygulama noktalarını ziyaret eden Vali Kocabıyık, burada durdurulan sürücüler ile sohbet edip, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Vali Kocabıyık, sürücü ve yolculara emniyet kemeri hakkında uyarılarda da bulundu.
Yerel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:42 Kaynak: İHA
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