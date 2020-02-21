Vali Kocabıyık, su sızıntısı yaşanan Bahadır Göleti'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Uşak'ın Banaz ilçesindeki Bahadır Göleti'nde dün görülen su sızıntısı sonrası suyun boşaltılması için çalışma yürütülüyor.

Sıracevizler Deresi üzerinde bulunan gölette gövde dolgusundan su çıkışı görülmesi ve 2 köyün tedbir amaçlı tahliyesinin ardından bölgeye giriş çıkışlara izin verilmiyor.

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü ile Kaymakamlık, Belediye, jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışma yürüttüğü bölgede yakınlarının evine taşınan vatandaşların bekleyişi sürüyor.

Göletten büyük kapasiteli pompalarla yürütülen tahliye çalışmasında su seviyesinin 10 metreye kadar düşürülmesi hedefleniyor.

Öte yandan, baraj setinin üzerinden geçen yolun bir kısmının çöktüğü görülüyor.

Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Uşak Valisi Kocabıyık incelemelerde bulundu

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kılıç ve beraberindeki heyetle birlikte Bahadır Göleti'ndeki su sızıntısının yaşandığı yerde incelemelerde bulundu.

Kocabıyık, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, göletteki sızıntı nedeniyle tedbir amaçlı boşaltılan Bahadır ve Hatipler köyünde yaşayanların risk ortadan kalkıncaya kadar evlerine girmemesi tavsiyesinde bulundu.

Barajdaki tahliyenin su pompası yardımıyla yapıldığını hatırlatan Kocabıyık, "Şu anda 1 pompa çalışıyor ve 3 pompanın kurulumu sürüyor. Pompaların hepsinin aktif olarak çalışmasıyla birlikte suyun tahliyesi daha da hızlanacak. Biz dere yatağının kenarındaki meskenlerdeki önlemlerimizi, tahliye kararımızı devam ettiriyoruz. Onun dışında her şey kontrol altında. İnşallah sızıntı daha büyümeden ve daha büyük bir olaya sebebiyet vermeden atlatacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Su seviyesinin oluşan çatlağın altına indirilmesinin planlandığını belirten Kocabıyık şöyle devam etti:

"Suyun tehlikeli seviyenin altına düştükten sonra vatandaşların evlerine pazar gününe kadar dönmesini planlıyoruz. Bugün ve yarın da tedbirlerimizi devam ettireceğiz. Vatandaşlar pazar günü evine döner diye düşünüyorum. Daha sonra barajda teknik heyet bir inceleme yapacak ve durum hakkında karar vereceğiz. Bu çatlağın neden kaynaklandığını tespit edeceğiz, ondan sonra inceleme ve tespitlerimize göre barajın tadilatı yapılacak."

Dün sabah saatlerinde göletin gövde dolgusunda su çıkışı gözlemlenmesi sonrası DSİ 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerince güvenlik önlemi alınmış, dere yatağı güzergahındaki 584 nüfuslu Bahadır ve 778 nüfuslu Hatipler köyleri tedbiren tahliye edilmişti.