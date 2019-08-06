Vali Kocabıyık tedavi edilen kuşları doğaya bıraktı

Uşak
'ta vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan gri balıkçıl ve yavru baykuş, tedavilerinin ardından Uşak Valisi Funda Kocabıyık
tarafından doğaya bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar
Uşak Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildikten sonra Uşak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Veteriner Nebahat Avcu'nun kliniğinde tedavi edilen gri balıkçıl ile yavru baykuş, Banaz
ilçesi Kızılcasöğüt
Göleti yakınlarında Uşak Valisi Funda Kocabıyık tarafından doğaya bırakıldı.
Vali Kocabıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada 2019 yılı içerisinde il genelinde yaralı, hasta ya da yavru olarak bulunan 9 kızıl şahin, 3 leylek, 5 karga, 3 baykuş, 1 tilki, 2 sincap, 17 kumru, 2 gri balıkçıl ile 30 ebabil kuşu olmak üzere toplam 72 yaban hayvanının tedavilerinin yapıldıktan sonra doğaya bırakıldığını söyledi.
Gri balıkçıl ve yavru baykuşun da tedavisinin ardından yaşam alanlarına kavuştuğunu belirten Vali Kocabıyık, "Doğa sadece insanlara ait değil. Bizler doğayla iç içe yaşarken oradaki yaşama saygı duymak zorundayız. İlimizde sadece bu yıl içinde toplam 72 yaban hayvanı tedavi edildi doğaya bırakıldı. Ben de bugün toplumsal duyarlılığı artırmak için buraya geldim. Doğada her canlının bir görevi var, biz onlara ne kadar zarar verirsek doğadaki dengeyi bozmuş oluruz. İlk kez bir baykuşu yakından gördüm. Onu doğaya bırakmak, özgürlüğüne kavuşturmak beni çok mutlu etti." dedi.
-Vatandaşlara çağrıda bulundu
Doğada çaresiz, yaralı, hasta bulunan yaban hayvanlarının Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmesi çağrısında bulunan Kocabıyık, özellikle avcılara uyarıda bulundu.
Uşak'ta tedavi edilen yaban hayvanlarının büyük bölümünün avcılar tarafından vurulduğuna dikkat çeken Vali Funda Kocabıyık, "Ekiplerimiz Uşak'ın her tarafından denetimlerini sıklaştırdı. Kaçak avcılığa kesinlikle izin vermeyeceğiz. Yaban
hayatının korunması için vurulması kanunen yasak hayvanların özellikle vurulmamasını rica ediyorum, bu durumun çok ciddi cezai müeyyideleri var. Bizler doğayı ve yaban hayatını korumak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürü Hüseyin Tekin ise avlanması yasak hayvanların vurulmasının ekolojik dengeye büyük zarar verdiğini belirterek doğal yaşamın korunmasını istedi.
Uşak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Veteriner Nebahat Avcu da doğal yaşama katkı sağlamak için çabaladıklarını belirterek, "Giderek artan sayıda yaban hayvanı yaralı olarak geliyor. Bu hayvanların bir bölümü yeniden doğaya dönemiyor, sakat kalıyor" diye konuştu.